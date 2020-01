Tipattomat ja alkoholittomat kuukaudet suosiossa myös maailmalla

Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran 29.10.2019 08:30:00 EET | Tiedote

Huumekuolema koskettaa monia – Huumekuolema koskettaa ihan tavallisia ihmisiä ja perheitä. Kukaan ei voi sanoa, että minun läheisestäni ei tule huumeidenkäyttäjää. Huumekuolemista pitää puhua, koska läheisen huumeriippuvuus on edelleen tabu, toteaa Heli Saavalainen, jonka poika menehtyi huumeidenkäytön seurauksena 26-vuotiaana. – Valitettavan usein huumekuolemaan suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ikään kuin ansaittuna tai hävettävänä. Oman lapsen tai muun läheisen kuolema viiltää kovaa kuolinsyystä riippumatta, Saavalainen sanoo. –Kun kuolema koskettaa perhettä, suru, ahdistus ja häpeä jäävät pitkäksi aikaa. Läheisen oman elämän jatkaminen on aina tuskallista. Tämä näkyy Irti Huumeista ry:n surutyössä, jonka tarve on kasvanut, Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka sanoo. Huumekuolemien ehkäisyyn ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota - Päihdepalveluita kehitettävä ja lainsäädäntöä uudistettava – Huumekuolemista on syytä olla huolissaan, sillä lähes kaikki niistä olisivat e