”Tissihiki” vauhditti luonnonkosmettiikayritys Luonkosin jauhedeodoranttien kysynnän vahvaan kasvuun

Luonkos palkittiin innovatiivisuudestaan pohjoismaisessa kilpailussa 28.10.2020 11:04:33 EET | Tiedote

Mediatiedote 28.10.2020. Luonkos Finland Oy Ltd Naantalista sai eilen illalla Nordic Natural Beauty Awards -kilpailussa tuomariston erikoispalkinnon ”The best Nordic natural innovation in skincare” öljypuhdistuskakustaan. 50 hengen tuomaristossa Suomea edustivat Saara Aalto, Rita Behm, Elina Golde, Ilta, Krista Kosonen, Meeri Koutaniemi, Laura Lepistö, Kristiina Mäkelä, Nooralotta Neziri, Enni Rukajärvi, Krista Siegfrids ja Petra Silander.