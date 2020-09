Tivoli Audion kolme uutuutta täyttävät kodin upealla soundilla

Ajattomasta muotoilusta, korkealuokkaisesta äänestä ja helppokäyttöisyydestä tunnettu Tivoli Audio on uudistanut mallistonsa kulmakivituotteita. Klassikkopöytäradio Model One on saanut One+ -mallissa kevyen digitaalisen päivityksen unohtamatta alkuperäistä ikonista muotokieltä. Pari vuotta sitten julkaistut Model One Digital ja Music System Home uudistuvat molemmat Generation 2 -malleilla. Uutuudet ovat saatavilla valtuutetuilta Tivoli Audio jälleenmyyjiltä lokakuun lopussa.

Model One+ – klassikko digitalisoitui

Legendaarisen Model One -mallin jalanjäljissä täysin uusi Model One+ yhdistää analogisen laitteen helppokäyttöisyyden digitaalisuuteen. Ajatonta muotoilua edustava pöytäradio tuottaa ylöspäin suunnatulla kaiuttimella korkealuokkaisen äänen kaikkialla kodissa: keittiössä, makuuhuoneessa, työhuoneessa tai olohuoneessa. Ohjaa laitetta Tivoli Audion ikonisella viritinnupilla ja tallenna suosikkikanavasi viidelle muistipaikalle, joiden avulla siirryt suosikkikanavallesi napinpainalluksella. Kaukosäätimellä hallinnoit laitteen kaikkia ominaisuuksia, kuten herätystä ja näyttöasetuksia korkealaatuiselta LED-ruudulta. Model One+ -pöytäradiossa on DAB+ ja FM-virittimet sekä se tukee äänilähteitä Bluetoothilla ja analogisesta linjatulosta.

Värivaihtoehdot: pähkinä-beige, harmaa-valkoinen sekä tammi-musta

Hinta noin: 299 €

Model One Digital Gen 2 – uusi sukupolvi on täällä

Kolme vuotta sitten julkistettu Model One Digital on siirtynyt seuraavaan sukupolveen. Ulkoisesti edellisen mallin kaltainen Model One Digital Generation 2 on ladattu täyteen uusinta teknologiaa. Täysin digitaalinen pöytäradio liittyy vaivattomasti Wi-Fiin ja applikaatiopohjaisiin streemauspalveluihin Airplay 2:n tai Google Chromecastin kautta. Nauti läheltä lähetettävistä soundeista ja virittäydy suosikkiradiokanavalle FM-virittimen avulla. Kompaktista koosta huolimatta Model One Digital tuottaa muhkean ja tilan täyttävän kirkkaan äänen. Model One Digitalin kotelo on aitoa puuviilua ja kaiuttimen etusäleikkö on ympäristöystävällistä kangasta. Pöytäradiossa on Bluetooth-yhteensopivuus, analoginen linjatulo, herätysominaisuus sekä kaukosäädin, jolla ohjaat laitteen kaikkia toimintoja.

Värivaihtoehdot: pähkinä-harmaa, valkoinen-harmaa sekä musta-musta

Hinta noin: 399 €

Music System Home Gen 2 – kodin äänekäs sydän

Riemastuttavaa, mutta tyylikästä vintage-henkeä huokuva Music System Home Generation 2 on niin ikään uudistunut versio kaksi vuotta sitten julkaistusta Music System Homesta. Uuden sukupolven laite tukee lukuisia streamingpalveluita Airplay 2:n ja Google Chromecastin kautta. Korkealuokkainen suorituskyky ja dynaaminen äänialue luovat huoneentäyttävän äänen. Music System Home Gen 2 on myös oivallinen kumppani kodin viihdejärjestelmälle, sillä laite on liitettävissä televisioon esimerkiksi optisella liitännällä tai analogisella linjatulolla. Näiden lisäksi laitteessa on Wi-Fi- ja Bluetooth-liitettävyys sekä Ethernet-portti. Music System Home Gen 2 aito puuviiluviimeistelty kotelo lepää alumiinisten jalkojen päällä. Laitteen mukana toimitetaan laitteen kaikkia ominaisuuksia ohjaava kaukosäädin.

Värivaihtoehdot: pähkinä-harmaa, valkoinen-harmaa sekä musta-musta

Hinta noin: 999 €