Tivoli Audion uusi Revive-kaiutin vapauttaa pöydät kaaoksesta

Tivoli Audio Revive -kaiutin on uusin lisäys ajattomasta muotoilusta ja teknologisista innovaatioista tunnetun audiobrändin mallistoon. Revive yhdistää Bluetooth-kaiuttimen, kännykän langattoman latausalustan ja tunnelmaa luovan valaisimen samaan laitteeseen vähentäen johtojen ja tarvikkeiden määrää yö- ja työpöydillä. Tivoli Audion tunnistettavaa muotokieltä jatkava kaiutin on myynnissä valtuutetuilla jälleenmyyjillä marraskuusta alkaen.

Tivoli Audio laajentaa tuoteperhettään uudella käytännöllisellä ja arkea yksinkertaistavalla ratkaisullaan. Tivoli Audio Revive on suunnattava langaton Bluetooth-kaiutin, joka lepää alustalla, johon on integroitu Qi-standardin mukainen langaton kännykän lataustaso. Pienestä koostaan huolimatta muhkeaäänisen kaiuttimen päälle on upotettu pehmeän tunnelmallista valoa ylöspäin suuntaava led-valaisin. Tivoli Audiolle ominaista, 50-luvun muotokieltä noudattelevan kokonaisuuden viimeistelee tekstiilinen kaiutinverhous sekä puuvanerikotelointi, joka on saatavissa mustan, valkoisen tai pähkinäpuun väreissä.

Yksinkertainen on kaunista

Tivoli Audio on designinsa lisäksi tunnettu yksinkertaisesta käyttölogiikastaan. Revive ei tee tässäkään poikkeusta. Kaiutinta ja valaisinta ohjataan laitteen etuosan pinnasta selkeästi nousevilla painikkeilla, jotka on helppo löytää jopa pimeässä. Painikkeilla kytketään laitteeseen virta, säädetään äänenvoimakkuutta, lisätään Bluetooth-laite sekä säädetään neljätasoisesti valaisimen kirkkautta.

Kaiuttimeen voi liittää äänilähteen joko langattomasti tai 3,5 mm stereoliittimellä. Kaiutin kääntyy 30 astetta alustallaan, joten äänen voi halutessaan suunnata. Kaiuttimen päällä oleva LED-valaisin on teholtaan 2,5 W, ja se vastaa 25 W hehkulamppua. Laite on varustettu myös USB-latausportilla.

Tivoli Audio Revive