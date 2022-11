Toholammin perinnebiotoopeille etsitään laiduntajia ja tekijöitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Keski-Pohjanmaa)

Helmi-ohjelman toteutuskausi on loistava tilaisuus niin maanomistajille, eläintenpitäjille kuin urakoitsijoillekin saada arvokasta kokemusta luonnonmaisemallisista kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä. Kutsummekin kaikki kynnelle ja sorkalle kykenevät mukaan merkittävään maaseudun luontotyöhön Toholammilla!

Perinnebiotooppien kunnostustoimenpiteet

Toholammilla kunnostuskohteet painottuvat valtakunnallisesti arvokkaan Lestijokilaakson kulttuurimaiseman alueelle. Tällä hetkellä mukana olevien kohteiden yhteispinta-ala on lähes 9 hehtaaria. Useimmilla kohteilla laiduneläinten vedensaanti on mahdollista suoraan Lestijoesta. Kunnostustoimenpiteitä Toholammin perinnebiotoopeilla ovat laidunalueen aitaaminen sekä kevyt puuston ja pensaikon raivaaminen. Yhdellä kohteella etsitään tekijää vain raivaukseen ja aidan pystyttämiseen, jotta lampaat voidaan tuoda alueelle. Osassa kohteista kunnostussuunnitelma on jo valmis, joten halutessaan toimet on mahdollista aloittaa hyvinkin nopeasti. Yhdessä asianomaisten kanssa neuvotellen, ELY-keskuksen asiantuntija ohjaa toimenpiteiden toteutusta ja hoitaa materiaalien tilauksen. Kaikki kunnostustoimet Toholammilla rahoitetaan Helmi-tuen kautta.

Perinnebiotooppien jatkohoito

Kunnostus perinnebiotoopilla voidaan toteuttaa vain, mikäli alue saadaan sen jälkeen laidunnukseen. Maisemalaidunnukseen erinomaisesti soveltuvia eläimiä ovat esimerkiksi lampaat ja hiehot, mutta monet muutkin laiduneläimet ovat mahdollisia tapauskohtaisesti. Perinnebiotoopin jatkohoidon kustannuksiin voi hakea ympäristösopimusta ELY-keskuksen maaseutupuolelta.

Siispä mikäli sinulla olisi kauniisti kumpuileville luonnonlaitumille haikailevia eläimiä tai osaamista laidunaitauksen pystyttämisestä tai puustoraivausten tekemisestä niin ethän aikaile vaan ole rohkeasti yhteydessä meihin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella niin keskustellaan lisää. Myös potentiaalisista perinnebiotooppilaitumista otamme aina mielellämme tietoa vastaan.