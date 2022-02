Toimihenkilöliitto ERTO purkaa yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa

Jaa

Toimihenkilöliitto ERTOn hallitus on päättänyt, että liiton yhteistyösopimus Teboilin kanssa puretaan. ERTOlla on ollut Teboilin kanssa sopimus, jolla liiton jäsenet saavat alennusta polttoaineista. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö.

”Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan yhteisrintamassa suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Yhteistyön lopettaminen on arvovalinta ja samalla vastatoimi Venäjän hyökkäykselle Ukrainassa”, sanoo ERTOn 1. varapuheenjohtaja Heli Halava. ERTO kuunteli päätöksessään jäsenistöään, jonka suunnasta tuli vahva vaatimus sopimuksen purkamiselle. ”Tällaisena aikana on hyvä vahvistaa demokratiaa. Kuuntelimme jäsentemme vahvaa viestiä”, Halava toteaa.

Yhteyshenkilöt

Linkit