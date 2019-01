Toimintakeskus Heikkilä aloittanut toimintansa Kirkkonummella

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäisen elämäntyötä juhlitaan ”Samanlaiset, erilaiset ja me muut” -seminaarissa 29.5.2018 07:30 | Tiedote

Professori Helena Kääriäinen on yksi Suomen perinnöllisyyslääketieteen edelläkävijöistä. Hän on tehnyt merkittävän uran perinnöllisten sairauksien parissa, minkä kunniaksi järjestetään juhlaseminaari ”Samanlaiset, erilaiset ja me muut”. Seminaari tuo yhteen asiantuntijoita eri aloilta pohtimaan erilaisuutta ja samanlaisuutta monista eri näkökulmista.