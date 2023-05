Toimitilakustannukset pienenivät, suunnittelulla parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta tulevaisuudessakin – aluehallintovirastot vuonna 2022

Vuonna 2022 toimitilamenot olivat noin 122 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2021. Menot pienenivät onnistuneiden toimitilahankkeiden vuoksi. Toimitilamenot ovat kolmanneksi suurin menoerä viraston budjetissa. Suurimmat menot muodostuvat henkilöstökuluista ja palveluiden ostamisesta. Toimitilamenot ovat kuitenkin kasvussa yleisen kustannusnousun vuoksi.

Toimitilojen käytössä aluehallintovirastot noudattavat valtion toimitilastrategiaa, jonka keskeisiä periaatteita ovat virastojen yhteiskäyttöiset tilat sekä käyttöasteeseen perustuva tilamitoitus. Aluehallintovirastot laativat vuonna 2022 valtion toimitilastrategian mukaisen toimeenpanosuunnitelman sekä aluehallintovirastojen säästöpotentiaalisuunnitelman, joilla toimitilakustannuksia pyritään hillitsemään.

Työympäristön ja työskentelytapojen muutoksiin apua hybridityöoppaasta

Etätyön lisääntyminen sekä uusiin yhteiskäyttöisiin toimitiloihin siirtyminen muuttavat paljon työn tekemistä. Muutokseen sopeutumista helpottamaan aluehallintovirastoille tehtiin hybridityöopas. Tavoitteena on luoda muun muassa yhteisiä työskentely- ja digityötapoja sekä tukea yhteistöllisyyttä.

”Henkilöstön työssä jaksaminen ja arjessa toimivat työtavat ovat keskeinen osa työhyvinvointia, jota hybridityöoppaamme toivotaan tukevan aluehallintovirastoissa. Ajatuksenamme on ollut, että joustavuus lisää tuottavuutta ja hyvinvointia”, toteaa hallintojohtaja Henrika Räsänen.

Suunnittelulla laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa

Aluehallintovirastoissa panostettiin tulevaisuuden suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen vuonna 2022. Aluehallintovirastot käynnistivät kokonaisarkkitehtuurityön, jonka keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluehallintovirastojen välistä yhteistyötä, tehostaa tiedolla johtamista sekä parantaa käytössä olevien järjestelmien yhteensopivuutta. Tulevina vuosina keskeistä on kyky suunnitella talous- ja henkilöstövoimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja tehdä valintoja, joilla on merkitystä toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

