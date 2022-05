Toimittaja Antti Kuronen on Vuoden eurooppalainen 2022 | Ukrainalaisen aktivisti Stanislav Horzov on Vuoden nuori eurooppalainen 2022

Vuosittain Eurooppa-päivänä 9.5. myönnettävä Vuoden eurooppalainen -tunnustus annetaan henkilölle, joka luo keskustelua ja lisää tietoisuutta Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä kysymyksissä. Tunnustuksen saaja edistää toiminnallaan eurooppalaisten arvojen, kansainvälisen yhteistyön ja demokratian toteutumista Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.

Eurooppalainen Suomi julkaisi aiemmin tänä vuonna kaikille avoimen kyselyn, johon pyydettiin ehdotuksia Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen saajaksi. Kyselyyn esitettiin laajasti eri alojen edustajia aina tutkimuksesta kansalaisjärjestöihin, politiikkaan ja toimittajiin. Hallitus valitsi laajasta joukosta Antti Kurosen tunnustuksen saajaksi, sillä hän on edistänyt työllään keskustelua ja tietoisuutta Eurooppaan ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä kysymyksissä jo useiden vuosien ajan.

“Arvostamme korkealle Kurosen kykyä tuottaa hyvin laadittua ja perusteltua uutisointia ajassa, jossa disinformaatio leviää ennen näkemättömällä tavalla. Erityisesti huomioimme Kurosen rohkeuden. Hän on asettanut itsensä alttiiksi vaarallisilla alueilla, jotta kansalaiset saavat tietoa yhteiskunnallisen tilanteen hahmottamiseksi ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa murroksessa on entistäkin tärkeämpää, että ymmärrämme, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä se tarkoittaa Suomen turvallisuudelle.”, kiittää Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok).

Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen myöntämisestä päätti Eurooppalaisen Suomen hallitus ja hallitus oli päätöksessään yksimielinen.

Helsingissä Eurooppa-päivänä 9.5.2022

Lisätietoa:

Jesse Jääskeläinen

Toiminnanjohtaja, Eurooppalainen Suomi ry

p. 0405420990

Vuoden nuori eurooppalainen -tunnustus ukrainalaisaktivisti Stanislav Horzoville

Eurooppanuorten hallitus on valinnut ukrainalaisen aktivistin Stanislav Horzovin Vuoden nuori eurooppalainen -tunnustuksen saajaksi.

Eurooppanuoret palkitsee vuosittain Eurooppa-päivänä 9.5. vuoden nuorena eurooppalaisena henkilön, joka rohkeasti edistää eurooppalaisia arvoja ja joka ottaa aktiivisesti ja rakentavasti osaa eurooppalaiseen kansalaiskeskusteluun.

“Venäjän hirviömäinen hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia. Ukrainalaiset taistelevat urheasti demokratian ja vapauden puolesta julmaa sortovaltiota vastaan. Arvostamme suuresti Stanislavin rohkeaa ja sinnikästä aktivismia ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta ja haluamme kiittää häntä tärkeästä työstä. Euroopan ja koko vapaan maailman on seistävä horjumatta Ukrainan tukena”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Stanislav Horzov on ukrainalainen opiskelija ja aktivisti, joka asuu tällä hetkellä Suomessa. Hän on järjestänyt aktiivisesti mielenosoituksia Venäjän suurlähetystön ja konsulaatin edessä Helsingissä siitä lähtien kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. Helmikuuta 2022. Mielenosoitukset jatkuvat yhä ja uudet osallistujat ovat niihin lämpimästi tervetulleita.

“On suuri kunnia saada tämä palkinto Eurooppanuorilta. On vaikeaa laittaa sanoiksi kuinka tärkeä tämä hetki on. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että aktivismi ei ole yksinpeliä enkä ole tässä poikkeus. Alusta alkaen olen tavannut monia upeita ja rohkeita ihmisiä, jotka tuntevat myötätuntoa Ukrainaa ja sen ihmisten taistelua kohtaan, ja ilman heitä en olisi voinut saavuttaa edes osaa siitä mitä olen tehnyt. He ovat ihmisiä, jotka osallistuvat mielenosoituksiin, levittävät tietoa, tarjoavat kylttejä ja ideoita, ja auttavat hädässä. Jos voisin omistaa tämän palkinnon jollekulle, antaisin sen urheille ukrainalaisille ja niille, jotka mahdollistavat mielenosoitusten jatkumisen, edustivat he sitten mitä tahansa maata, kansallisuutta, uskontoa, kieltä tai kulttuuria.” kertoo vuoden nuori eurooppalainen.

Helsingissä Eurooppa-päivänä 9.5.2022

Lisätietoa:

Risto Rajala

Puheenjohtaja, Eurooppanuoret

risto.rajala@eurooppanuoret.fi



Stanislav Horzov

Vuoden nuori eurooppalainen

stanislav.horzov.ua@gmail.com