Toimittaja, tarvitsetko päivitystä tarinankerronnan taitoihisi?

Kutsu: Tarinapajaan Lahdessa 14.2.2020 klo 11.00

Kerro yrityksen tarina!

Kerro tarina, se jää mieleen paremmin kuin asiapitoinen myyntipuhe! Tarinankertominen on kuuma peruna myös yritysmaailmassa. Tarinat muistetaan, niiden avulla oppii ja mikä parasta, ne viihdyttävät.

Kun vakuutusmyyjä kertoo asiakkaalle tarinan sähkötulipalosta, se herättää tunteita ihan eri tavalla kuin kylmä fakta aiheesta. Kannattaa siis oppia kertomaan tarinaa.

Tarinapajassa opitaan tarinan kaava – mikä tarina on ja mikä se ei ole. Hyvin usein yrityksen verkkosivulla luvataan kertoa tarina mutta tarjotaankin vain luettelo.

Tarinapajassa annetaan pieniä vinkkejä oman tekstin parantamiseen – hyvä teksti on luettavaa, selkeää ja sitä lukee mielellään. Hakukoneoptimointi on tärkeää mutta saa usein aikaan sen, että teksti on jankuttavaa.

Tarinapajan ideana on saada tarinallinen kirjoittaminen osaksi arkea.

Tarinapaja alkaa Lahdessa 14.01.2020, muutama mahtuu vielä mukaan! Tarinapajoja pidetään alkuvuodesta myös Tampereella ja Helsingissä.



Kouluttajana tietokirjailija-toimittaja Terhi Friman, joka on kirjoittanut monta tarinallista tietokirjaa ja lukuisia tarinallisia lehtijuttuja Suomesta ja maailmalta.

Ilmoittautuminen: Terhi Friman, 050 5829623

Ota yhteyttä, niin kerron saapumiskoordinaatit.

terhi@metsaanmeni.fi

www.metsaanmen.fi