Toimittaja, tarvitsetko tietoa yrityksistä ja yrittäjyydestä? Suomen Yrittäjät auttaa

Suomen Yrittäjät edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Asiantuntijamme tuntevat yrittäjien tilanteen ja ovat perillä lainsäädännön vaiheista. He ovat median käytettävissä.

Yrittäjien johto ja asiantuntijat ovat hyvin perillä siitä, miten esimerkiksi koronakriisi vaikuttaa yrityksiin ja miten ongelmia kannattaa ratkaista.

Tässä alla esimerkkejä Suomen Yrittäjien johdon ja asiantuntijoiden vastuualueista. Heitä kannattaa seurata myös Twitterissä.

Jos et ole varma, kenelle aiheesi kuuluu tai et saa haastateltavaa kiinni, ota yhteyttä viestintäpäällikkö Eeva Ketveleen, p. 050 320 4849, eeva.ketvel@yrittajat.fi. Hän auttaa myös löytämään haastateltavia yrittäjiä eri puolilta Suomea.

Kokonaiskuva yritysten tilanteesta

puheenjohtaja Petri Salminen, p. 0400 608812, petri.salminen@yrittajat.fi, @petrisalminen

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi, @jmpentikainen

Verotus, rahoitus, työllisyys, suhdannenäkymät

pääekonomisti Mika Kuismanen, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi, @MikaKuismanen

ekonomisti Petri Malinen, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi, @MalinenPetri

ekonomisti Sampo Seppänen, p. 050 340 7716, sampo.seppanen@yrittajat.fi, @SampoSeppanen

veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman, p. 09 2292 2875, jukka-pekka.hellman@yrittajat.fi

veroasiantuntija Laura Kurki, p. 09 2292 2928, laura.kurki@yrittajat.fi

Yritysten kansainvälistyminen

kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren, p. 050 500 3384, thomas.palmgren@yrittajat.fi, @thomaspalmgren

Elinkeinopolitiikka, hankinnat, yhteistyö kuntien kanssa

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, p. 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi, @Anssi_Kujala

kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, p. 0400 866 648, tanja.matikainen@yrittajat.fi, @TanjaMatikainen

elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala, p. 046 923 4386, janika.tikkala@yrittajat.fi, @jatikkala

Yksinyrittäjät

toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi, p. 050 372 4804, mika.hameenniemi@yrittajat.fi, @mikahameenniemi

Työmarkkinat, sosiaaliturva

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi, @JanneMakkula

työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi, @Harri_Hellsten

asiantuntija Albert Mäkelä, p. 040 776 0560, albert.makela@yrittajat.fi, @albertmakela

asiantuntija Atte Rytkönen, p. 040 359 1986, atte.rytkonen@yrittajat.fi, @a_rytkonen

neuvontalakimies Iivari Järvinen, p. 040 748 9464, iivari.jarvinen@yrittajat.fi,

Yrityslainsäädäntö (mm. koronarajoitukset, uusi alku konkurssin jälkeen, lupa-asiat, maksuajat)

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi, @JanneMakkula

lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, p. 041 528 5679, tiina.toivonen@yrittajat.fi, @ToivonenTiina

asiantuntija Karoliina Katila, p. 050 555 2433, karoliina.katila@yrittajat.fi, @KaroliinaKatila

Omistajanvaihdokset, yrityskaupat

projektipäällikkö Mika Haavisto, p. 050 550 1993, mika.haavisto@yrittajat.fi, @MikaHaavisto

projektipäällikkö Arto Kämppi, p. 040 354 7492, arto.kamppi@yrittajat.fi (omistajanvaihdokset Uudenmaan alueella)

Kasvuyrittäjät, maahan muuttaneet yrittäjät, nuoret yrittäjät

verkostopäällikkö Aicha Manai, p. p. 044 555 3220, aicha.manai@yrittajat.fi, @AichaManai

Ruotsinkieliset yrittäjät, opiskelijayrittäjät

verkostokoordinaattori Heiju Simola, p. 040 843 1991, heiju.simola@yrittajat.fi

Koulutus ja osaaminen

digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, p. 045 129 6791, joonas.mikkila@yrittajat.fi, @JoonasMikkila

koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, p. 044 985 5005, marja.vartiainen@yrittajat.fi, @VartiainenMarja

projektipäällikkö Päivi Ojala, p. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi, @Paivi_Ojala

Yrittäjien toimisto Brysselissä

EU-toimiston päällikkö Mira-Maria Kontkanen, p. +32 497 394 802, mira-maria.kontkanen@yrittajat.fi, @MiraKontkanen

Yrittäjäjärjestön asiat

kenttäjohtaja Mari Kokko, p. 040 521 2124, mari.kokko@yrittajat.fi, @KokkoMari

Kannattaa tutustua Suomen Yrittäjien Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustoon. Sinne kerätään kaikki yrittäjien kannalta olennainen tieto koronakriisistä. Sivustoa päivitetään jatkuvasti.

Kuvia Yrittäjien asiantuntijoista

Suomen Yrittäjien asiantuntijoista on ladattavissa kuvia kuvapankissamme. Jokaisen kuvan yhteydessä on kerrottu, kuka kuvan on ottanut. Kuvaajan nimi on syytä mainita, kun kuva julkaistaan.