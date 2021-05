Toimittajat ja sananvapaus Valko-Venäjällä – mitä voimme oppia?

New York on saapunut Hanasaaren galleriaan 18.5.2021 09:59:11 EEST | Tiedote

New Yorkissa asuva, kansainvälisesti menestynyt ruotsinsuomalainen taiteilija Tony Sjöman maalaa paraikaa muraalia Hanasaaren gallerian seinään. Galleriamuraali on osa näyttelyä Dome Dossier, joka on esillä kesäkuun alusta elokuun loppuun 2021.