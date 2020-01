Toimituksille tiedoksi SDP:n Filatovin kirjoitus kokoomuksen avaukseen liittyen

Toimituksille tiedoksi kansanedustaja Tarja Filatovin kirjoitus Facebookissa. Filatov on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen.

Kokoomus julistaa, että tarvitaan 120.000 työpaikkaa, että talous on tasapainossa. Kyllä,työllisyyttä on ehdottomasti parannettava ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Talouden tasapaino on tässä vain väline.

Talouden tasapainon ja työllisyyden välillä on selvä yhteys. Oleellista on työpaikkojen määrän ohella, tehdyt työtunnit, työn tuottavuus, palkkataso. Nyt työllisyys on lähinnä palvelualojen varassa. Kansainvälinen talous vaikuttaa vientiimme.

On oikeastaan absurdia, että työn laadusta ei puhuta mitään.

Jos yksi ihminen tekee useampaa työtä ja on silti riippuvainen toimeentulotuesta, työllisyys ei ole kovin palkitsevaa. Eikä lisää hyvinvointia. Ristiriitaista on se, että viime eduskuntakaudella työllisyys kyllä parani, mutta toimeentulotukiasiakkuus ei vähentynyt, vaan jopa kasvoi työllisyystoimien seurauksena.

Työllisyyden tehtävä on turvata hyvinvointimme, siksi työn laadulla on merkitystä. Jos työ saa ihmisen voimaan pahoin, tulos ei ole tavoittelemamme.

Laskennallisesti työllisyys paranee, kun sosiaaliturvaa leikataan. Sama toisin päin, laskennallisesti työllisyys heikkenee, kun sosiaaliturvaa parannetaan. Näillä laskennallisilla luvuilla kokoomus operoi taitavasti. Mutta esimerkiksi budjetissa on useita toimia, jotka vaikuttavat työllisyysteen ja näitä toimia ei lasketa suuntaan eikä toiseen. Jos lopettaisimme koulutuksen työllisyydelle kävisi heikosti. Jos terveydenhuolto romahtaisi työvoima vähenisi jne.

Talouteen vaikuttaa myös verotus ja monet muut seikat. Kyse on kokonaisuudesta.

Hallitus on jo päättänyt mm. eläkeputken ikärajan nostosta ja tällä on selkeä työllisyysvaikutus. Samoin kuntakokeilusta on varmasti hyötyä vaikeimman työttömyyden nujertamisessa. Myös lisäresurssit työvoimapalveluissa auttavat henkilökohtaisemman palvelun aikaansaamisessa. Koulutukseen on panostettu, tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnattu lisäresurssia, yrittäjyyttä tuetaan. Nämäkö eivät ole kokoomuksen mielestä työllisyyteen vaikuttavia toimia.

Näyttää siltä, että kokoomukselle kelpaa työllisyystoimiksi vain leikkaukset ja työntekijän asemaa heikentävät toimet. Toivottavasti olen väärässä.

Edellinen hallitus huiski ilmaan pakkkolakeja, koeaikojen pidennyksiä, sairaspäivien heikennyksiä, lomien ja lomarahojen leikkauksia, sunnuntailisien poistoja yms. ja muita puolivillaisia ratkaisuja, joista seurasi vain sosiaalisen pääoman heikkeneminen.

Annetaan nykyhallituksen valmistella huolella lupaamansa työllisyystoimet.