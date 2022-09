Toimitusjohtaja Päivi Rytsä siirtyy Logomon hallitukseen – Sunborn ostaa Turun kaupungin osuuden tapahtumayhtiö Logomo Oy:stä

Omistajuusmuutos Logomo Oy:n osalta vahvistaa entisestään Sunborn-konsernin roolia tapahtuma-alalla.

– Tapahtumien tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erittäin vahvalta: ala on uudessa nousussa ja talon varausaste on erinomainen syksyn osalta. Vastikään päivitetyn strategian mukaisesti Logomosta halutaan rakentaa Euroopan johtava tapahtumatalo. Sunbornilla onkin vahva tahto kehittää talon eri palveluita ja konsepteja strategian mukaisesti. Olemme investoineet ja investoimme vielä lisää Logomon kehittämiseen, Sunborn Events Oy:n toimitusjohtaja ja Logomo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Kuusniemi kertoo.

Logomo Oy:n operatiivinen liiketoiminta siirtyy kokonaan Sunborn Events Oy:lle 1.1.2023 lähtien, kun Turun kaupunki myy 39 prosentin osuutensa yhtiöstä. Asia hyväksyttiin tänään Turun kaupunginhallituksessa. Turun kaupunki jatkaa edelleen kiinteistöyhtiö Logomon Tapahtumatilat Oy:n enemmistöomistajana.

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä siirtyy Logomon hallituksen jäseneksi

Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä siirtyy vuodenvaihteessa Logomon hallituksen jäseneksi. Samalla hän lähtee kehittämään oman perheyrityksensä uutta liiketoimintaa ja siirtyy näin päivätyössään kokonaan uudelle toimialalle.

– Olen ollut Logomon tarinassa mukana aivan alusta asti, yli 10 vuotta. Tämä aika on ollut todella mielenkiintoista, mutta nyt on aika siirtyä eteenpäin. Minulla on yrittäjätausta, ja siksi on hienoa päästä kehittämään uutta liiketoimintaa. Jatkan silti erittäin mielelläni Logomon tarinassa mukana, kun siirryn suunnittelemaan laajemmin talon tulevaisuutta hallituksen jäsenenä, korostaa Päivi Rytsä uutta rooliaan.

Kuusniemi kiittää Rytsää erinomaisesta työstä Logomon kehittämisessä ja odottaa tulevaa yhteistyötä Logomon hallituksessa.

– Päivi on tehnyt erinomaista työtä Logomon kehittämisessä koko Suomen tunnetuimmaksi tapahtumataloksi. Hienoa, että hän jatkaa kanssamme matkaa hallituksen jäsenenä. Päivillä on myös koko alueen kehittämisen kannalta tärkeä rooli, sillä hän on mukana myös Turun Ratapihan Kehitys Oy:n hallituksessa, Kuusniemi korostaa.



Logomo

Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii entisessä VR:n konepajassa rautatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Logomossa järjestetään konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja, teatterinäytöksiä, messuja, näyttelyjä, elokuvaesityksiä sekä erilaisia yksityistilaisuuksia.

Logomon toimitiloissa, Byråssa ja Konttorissa, työskentelee päivittäin yli 400 ihmistä 90 yrityksessä.

Vuonna 2019 Logomossa järjestettiin yhteensä yli 1 300 tilaisuutta ja kävijämäärä oli 377 000.

Operatiivisen yhtiön Logomo Oy:n omistaa Sunborn Events (100 %) 1.1.2023 lähtien.

Kiinteistöyhtiön Logomon Tapahtumatilat Oy:n omistavat Turun kaupunki (51 %) ja Sunborn Events (49 %).

Logomon Toimistot Oy:n omistaa Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt



Lisätietoja:

Riikka Kuusniemi

toimitusjohtaja

Sunborn Events Oy

p. 044 556 6260

riikka.kuusniemi@sunborn.fi

Päivi Rytsä

toimitusjohtaja

Logomo Oy

puh. 050 596 0773

paivi.rytsa@logomo.fi



Jarkko Virtanen

omistajaohjausjohtaja

Turun kaupunki

puh 050 559 0222

jarkko.virtanen@turku.fi