Toimitusketjun digitalisointi kiihtyy – uudistunut ohjelmisto vastaamaan käyttäjien tarpeeseen

Ohjelmisto mullistaa ostamisen ja varastojen ohjaamisen helppouden

– Olemme huomanneet 20 vuoden aikana ja 200 asiakkaan kumppanina, että oston ohjaus sekä toimitusketjun hallinta kaipaa kipeästi hyvää ohjelmistoa, joka mahdollistaa hyvät ostamisen prosessit, jossa jokainen vaihe on eritelty selkeästi, tuotepäällikkö Janne Haverinen toteaa.

Aiemmin osto on laahannut muutosten perässä, ja työaika on kulunut akuuttien ongelmien selvittämiseen. LeanwareSCM antaa ostolle mahdollisuuden ennakoida tilanteita, perustuen opittuihin faktoihin ja sääntöihin. Tavoitteellinen ohjausmalli on tulevaisuuden voimavara, joka tuo oston osaksi liitetoimintaa. Koko oston työ tulee muuttumaan, sillä onnistumiset tulevat entistä enemmän näkyviin.

Prosessien digitalisointi mahdollistaa yrityksille merkittävän kilpailuedun ja vie toiminnan seuraavalle tasolle. ERPiin kytketyn SCM-ohjelmiston avulla yritys saa täyden hyödyn irti toiminnanohjausjärjestelmiin säilötyistä tietomassoista ja parantavat näin ollen kilpailukykyään.

Yksi käyttöjärjestelmä mahdollistaa käyttäjälle kaiken tarpeellisen

Yhden käyttöliittymän takaa käyttäjä voi hyödyntää sekä ohjauksen, analysoinnin ja raportoinnin työkaluja että seurata oston tavoitteita ja mittareita. Tavoitteellinen työkalu visualisoi vaikeaselkoisen datan modernien tekniikoiden avulla ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

– Laaja asiakastutkimuksemme käyttäjien tarpeista on ohjannut käyttöliittymän tekoa ja sen visuaalisuutta. Asiakaspalautteen perusteella uusi ohjelmisto on käyttäjäystävällinen, looginen ja helppokäyttöinen, mutta ennen kaikkea se muuttaa oston tavoitteelliseksi ja strategiseksi voimavaraksi, kuvailee Haverinen.