Toimituspäällikkö Laura Kolulle Suomen Kuvalehden journalistipalkinto 2022

Suomen Kuvalehti ja Otavan Kirjasäätiö palkitsivat keskiviikkona Suomen Tietotoimiston toimituspäällikön Laura Kolun Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla 2022. Perinteikäs palkinto jaettiin tänä vuonna 48. kerran.

Palkintoraati kertoo perusteluissaan, että palkinto haluttiin antaa uutisjournalismin kansallisen selkärangan edustajalle ja sen keskeiselle vastuunkantajalle.

- Uutiset ovat laadukkaan journalismin ytimessä, mutta monissa maissa luottamus uutisiin on kärsinyt kolauksia, toteaa raati.

- Suomi on onneksi poikkeus. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on maa, jossa uutisiin luotetaan enemmän kuin muualla. Täällä luottamus uutisiin ei ole laskenut vaan jopa hieman noussut. Uutisten välttely ei ole siinä mitassa ongelma kuin muissa länsimaissa. Tämä ei ole sattumaa, vaan jotain on tehty oikein. Suomalaiset uutisjournalistit ja heidän esihenkilönsä ovat hoitaneet tehtäväänsä korkealla ammattitaidolla ja ylläpitäneet suuren yleisön luottamusta.

Palkintoraatiin kuuluivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka, FT ja kirjailija Tiina Raevaara, tutkija ja toimittaja Olli Seuri sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski.

- Otan palkinnon vastaan iloisena ja ylpeänä. Pidän sitä kunnianosoituksena paitsi omalle työlleni, myös suurena kiitoksena sille journalismille, jota STT:ssä tehdään joka päivä vuorokauden ympäri, sanoo toimituspäällikkö Laura Kolu.

Kolu on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt STT:ssä vuodesta 2003 alkaen, ensin toimittajana ja sitten uutispäällikkönä, yhteiskuntatoimituksen päällikkönä, 24h-toimituksen päällikkönä ja vuodesta 2019 alkaen toimituspäällikkönä.

Kolu vastaa työssään erityisesti STT:n 24h-toimituksesta, työjärjestelyistä, henkilöstöasioista ja työhyvinvoinnista.