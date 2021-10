Toimivat mielenterveyspalvelut edellyttävät Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttämistä ja kehittämistä - mielenterveyspalveluiden rahoitusongelmia ei ratkaista hölmöläisten peitto -strategialla

Jaa

Mielenterveysongelmat ovat merkittävin sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syy Suomessa. Kelan kuntoutuspsykoterapia on tällä hetkellä suomalaisten subjektiivinen oikeus. Kelan kuntoutuspsykoterapia, jonka piirissä on runsaat 60 000 suomalaista, on erittäin tuloksellista ja kansantaloudellisesti kannattavaa: Kelan rekisteriseurannan mukaan 82 prosenttia kuntoutujista on täysin työ- tai opiskelukykyisiä kuntoutuksen päättyessä. Suurin osa kuntoutukseen osallistujista jatkaa työtä ja opiskelua myös kuntoutuksen aikana. On välttämätöntä turvata Kelan kuntoutuspsykoterapian jatkuminen sekä vastata palvelujen tarpeen kasvuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut parlamentaarisen työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella monikanavarahoituksen purkamista sote-uudistuksessa; tehdä tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi. Yksi asiakokonaisuus on Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, johon sisältyy mm. kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Hyvinvointialueilla on tärkeää saada välitön ensilinjan hoito toimimaan siten, että hoitoon pääsyn kynnys madaltuu, ja mielenterveyspalveluja tarvitsevat pääsevät maksutta suoraan hoidon piiriin. Näiden palvelujen korkeatasoiseen turvaamiseen tarvitaan valtion taloudellinen tuki. Riittävien ja toimivien mielenterveyspalveluiden turvaaminen hyvinvointialueilla ei voi tapahtua siirtämällä Kelan kuntoutuspsykoterapian varat hyvinvointialueille. Kelan kuntoutuspsykoterapia on välttämätöntä säilyttää vahvana jatkokuntoutusmahdollisuutena kaikille niille, joiden kohdalla hyvinvointialueiden tarjoama ensihoito ei ole riittävää tai on tarpeellinen työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamiseksi. Toimivat mielenterveyspalvelut edellyttävät Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämistä ja kehittämistä. Hölmöläisen peitto -strategia – Kelan kuntoutuspsykoterapian varojen siirtäminen hyvinvointialueille lyhytinterventioiden rahoittamiseen – ei ratkaise Suomen mielenterveysongelmien hoidon kriisiä. Tarvitaan sekä Kelan tukemat kuntoutuspsykoterapiat että hyvin toimivat mielenterveyspalvelut hyvinvointialueilla. Liite 1. Efpp suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä koskien psykoterapiapalveluiden järjestämistä Liite 2. Efpp suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto psykoterapiapalvelujen järjestämisestä Kelan kuntoutuksena ja hyvinvointialueilla Liite 3. Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kommentit Terapiat etulinjaan -hankkeeseen Merkittävä määrä alan asiantuntijaorganisaatioita kuin myös työmarkkinajärjestöjä on ollut Kelan tukemien psykoterapioiden säilyttämisen kannalla. Liite 4. Lausunnot kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttämisen ja kehittämisen puolella Liite 5. Psykoterapeuttikoulutus yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi Kelan kuntoutuspsykoterapian turvaaminen ja myös synnyttänyt kansalaisliikkeen https://www.facebook.com/lainturvaamapsykoterapia

Yhteyshenkilöt