Toinen susi ammuttiin lauantaina Mynämäellä

Syksyn ja talven aikana on tehty lukuisia havaintoja 1-3 sudesta, jotka ovat liikkuneet avaimella peltomaisemalla pääosin Mynämäen kunnan alueella. Tilannetta on seurattu tiivisti riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöiden ja metsästäjien toimesta. Havaintoja susista on tehty useita kymmeniä pihoilla ja asutusten välittömässä läheisyydessä. Hätäkeskukseen on myös tehty useita soittoja koskien susia pihoilla.

Joulukuussa lukuisten karkotusten jälkeen ammuttiin Suomen riistakeskuksen päätöksellä naarassusi. Kaksi sutta jatkoi kuitenkin ei toivottua käyttäytymistä ja useiden uusien karkotuksen jälkeen iso aikuinen urossusi ammuttiin lauantaina Mynämäen Kivikylän alueella.

Susi kuuluu lainsäädännössä tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin. Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan suden aiheuttamat toistuvat pihakäynnit sekä niiden negatiiviset vaikutukset ihmisten perusoikeuksiin sekä oikeus turvalliseen elinympäristöön olivat kuitenkin niin painavia että poikkeusluvan myöntämisen perusteet täyttyivät. Suomen riistakeskus katsoo, että poikkeuksellisesti käyttäytyvien susien poistaminen ei vaaranna Varsinais-Suomen vahvaa susikantaa.