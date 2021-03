Toisen asteen opiskelijat kokevat etäopiskelun heikentävän oppimista ja hyvinvointia

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.3.2021 19.3.2021 10:52:55 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 23. maaliskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarvion toteutuminen sekä toimialan toimintakertomus. Lisäksi tilahankkeista esityslistalla on osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevien tilojen perusparannuksen toisen vaiheen hankesuunnitelma. Kyseessä on Haagan peruskoulun lisätilat. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.