Töitä tarjolla koko kansalle Koronakamppailussa

Helsinkiläinen Suojamaski.fi nimellä toimiva suojavarustyritys PaySec Finland Oy tarjoaa töitä kaikille koronakamppailun lomauttamille suomalaisille.

Turvatuotealalla vuodesta 2016 toiminut yritys alkoi saada koko ajan kasvavan määrän yhteydenottoja erilaisista suojatuotteista ja hengityssuojaimista. Samaan aikaan koronan aiheuttama aalto alkoi kaataa yrityksiä ja massalomautukset alkoivat.

”Monille ystävillemme kävi samoin, heiltä meni työpaikka alta. Halusimme auttaa kavereitamme tarjoamalla heille töitä.”, kertoo idean takana olevan Suojamaski.fi:n Kent Åkerberg.

Lomautusten lisääntyessä kiinnostuneita jälleenmyyjiä alkoi ilmaantua jatkuvasti lisää.

Suojamaski.fi:llä on jo asiakkainaan lukuisia yrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Yritys päättikin tarjota töitä ja suojavälineitä kaikille muillekin suomalaisille, jotka haluavat lisäansioita vaikkapa lomautuksen aikana.

Nyt Suojamaski.fi-nimen alla toimivalla PaySecillä on jo useista kymmenistä henkilöistä ja yrityksistä koostuva myyntiverkosto, jonka avulla suojamaskeja saadaan välitettyä mahdollisimman tehokkaasti ympäri Suomea. Tuotteita on tällä hetkellä kaksi, perinteinen suojamaski sekä FFP2-tason hengityssuojain.

World Health Organisation (WHO) on viime päivinä muuttanut kantansa, koskien suojaimien käyttöä ja kertovatkin nyt, että näkevät maskien hyödyn yhteiskunnallisella tasolla näiden auttaen taistelemaan virusta vastaan. WHO:n hätätilajohtaja Mike Ryanin mukaan ajatus hengityssuojainten tai muiden suun peittävien suojien käyttämisestä yskimisen ja aivastelun esteenä ei itsessään ole huono.

Osasyynä kannan muuttumiseen on oireettomien tartuttajien aiheuttama riski. Monet asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Aasiassa on hyödytty siitä, että käytännössä kaikilla julkisilla paikoilla liikkuvilla on ollut jonkinlainen suojain kasvoillaan. Yhä useampi maa onkin viime viikon aikana määrännyt suojamaskin ulkona liikkuessa pakolliseksi varusteeksi.

”Haluamme päästä yli tästä haastavasta keväästä mahdollisimman ketterästi. Suojamaskeilla ja hengityssuojaimilla voimme tehostaa tilanteen normalisoitumista nopeammin. Jos lisäansiot kiinnostavat, kannattaa heti olla meihin yhteydessä”, summaa Åkerberg lopuksi.

Lisätiedot, kuvat ja haastattelupyynnöt:

Suojamaski.fi / PaySec Finland Oy, Kent Åkerberg, Pikku Satamakatu 3-5,00160 Helsinki

P. 041 5353 433, myynti@suojamaski.fi • www.suojamaski.fi



Valokuvat: https://www.suojamaski.fi/press-images/press.zip