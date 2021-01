Tokenkorven silta Mäntsälässä uusitaan, liikenne kiertotielle ma 11.1. klo 9

Think Africa ry Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) vuoden 2020 Paras toiminto -palkinnon voittajaksi 21.12.2020 12:54:31 EET | Tiedote

Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) on jo usean vuoden ajan valinnut vuoden parhaan toimintonsa. Elokuun alussa uudelle nelivuotiskaudelle asetettu alueellinen Etno kokousti ensimmäisestä kertaa yhdessä 15.12.2020. Poikkeusoloista johtuen kokous ja parhaan toiminnon äänestys järjestettiin virtuaalisesti. Viranomaisista ja maahanmuuttajia sekä etnisiä vähemmistöjä edustavista järjestöistä koostuva Etnon jäsenistö äänesti tällä kertaa parhaan toiminnon voittajaksi Think Africa ry:n. Palkintona yhdistykselle luovutettiin valokuvaaja Aleksandra Lemken valokuvateos. Voitokas Think Africa ry:n toiminto keskittyi ajankohtaisiin työelämän syrjintään liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena olikin lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevien afrikkalaistaustaisten yhdistysten ja afrikkalaisyhteisöjen tietoisuutta työntekijän oikeuksista sekä syrjinnästä. Päästäkseen tähän tavoitteeseen järjesti Think Africa yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) kanssa l