Tomas Djupsjöbacka jatkaa Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestarina vuoden 2024 loppuun

Tomas Djupsjöbacka on tuonut mukanaan muutoksen tuulet kaupunginorkesteriin ja aloitettuaan roolissaan hän totesi, että aikoo ravistella vaasalaisten mielikuvia klassisesta musiikista ja sen konserteista.



– Olen yrittänyt nykyaikaistaa Vaasan kaupunginorkesterin ohjelmistoa. Mielestäni klassikot ovat edelleen kaiken perusta, ja nautin niiden esittämisestä valtavasti. On tärkeää, että taide on osa meidän nykyaikaamme ja yhteiskuntaamme, ja siksi haluan herätellä uteliaisuutta uutta ja tuntematonta kohtaan, yhdistelemällä sitä vanhaan ja tuttuun, Djupsjöbacka kertoo.



Koronapandemian keskellä työnsä aloittanut Djupsjöbacka kokee, että yleisön tien löytäminen takaisin livetapahtumiin ei ole pelkästään musiikkialalla ongelmana, vaan kaikenlaiset taideinstituutiot kärsivät tästä maailmanlaajuisesti.



– Yleisön löytäminen takaisin konsertteihin teettää meille paljon töitä ja sitä työtä pitää jatkaa ja lisätä, Djupsjöbacka toteaa.



Monipuolisena muusikkona tunnettu Djupsjöbacka esiintyy Vaasan kaupunginorkesterin johtamisen lisäksi vierailuilla myös muissa orkestereissa sekä lisäksi sellistinä Meta4-jousikvartetissa ja Euroopan kamariorkesterissa.



Hänen arkensa aikataulu on siis hyvin tiivis, sillä suurin osa vapaa-ajasta kuluu musiikin parissa ja tähän vielä lisättäessä pienten lasten mukaan tuoma arki. – Nautin yhä enemmän nukkumisesta! Djupsjöbacka lisää.



Mia Huhta, Vaasan kaupunginorkesterin intendentti, kehuu Djupsjöbackan ottaneen positiivisia kehitysaskelia orkesterin kanssa:



– Tomas on tuonut energistä otetta työskentelyyn. Orkesterin taso on noussut ja kyky reagoida eri ohjelmistojen vaatimuksiin on tullut joustavammaksi. Kaupunki on myös tukenut kehitystä taloudellisesti ja olemme voineet hankkia mm. klassiset jouset. Odotan kiinnostuksella, mitä joulukuuhun 2024 mennessä voimme saavuttaa.



Djupsjöbacka on viihtynyt Vaasassa työssään kaupunginorkesterin parissa nämä kaksi vuotta ja odottaakin innolla roolinsa jatkokautta. Lempimuistoihin ja mieltä lämmittäviin hetkiin Vaasasta hänellä lukeutuu jokainen konsertti, joissa hän aistii muusikoiden antavan kaikkensa ja yleisön kuuntelevan keskittyneesti.



– Olen nauttinut saadessani suunnitella konsertteja, kutsua hienoja taiteilijoita Vaasaan ja inspiroituessani kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa työskentelystä! Vaikka aikaa on mennyt "tunnusteluun", siihen minkälaista profiilia muusikot itse toivovat ja miten organisaatio toimii, niin päällimmäisenä on yhteisen työn tekemisen ilo. Näiden kaikkien yhdistely jatkuu nyt reilun vuoden lisää, Djupsjöbacka iloitsee.







Tomas Djupsjöbacka



Tomas Djupsjöbacka, ylikapellimestari, Vaasan kaupunginorkesteri

tomas.djupsjobacka@vaasa.fi



• Syntynyt 1978.

• Asuu Helsingissä vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

• Aloittanut Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestarina 1.1.2021 alkaen.

• Valmistui kapellimestariksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2017.

• Debytoi kapellimestarina Keski-Pohjanmaan kamariorkesterissa jouluna 2013.

• On johtanut lähes kaikkia suomalaisorkestereita ja vierailee säännöllisesti johtamassa Turun filharmonista orkesteria, Jyväskylä Sinfoniaa ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria.

• Jousikvartetti Meta4:n perustajajäsen.

• Esiintyy säännöllisesti Euroopan kamariorkesterissa (Chamber Orchestra of Europe).

• Harrastaa jääkiekon seuraamista ja ruoanlaittoa.