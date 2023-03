Tomi Mäkilä digistrategiksi Era Contentiin

Digistrategina Tomi Mäkilä kehittää Eran asiakkaiden digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja, on mukana strategiatöissä ja suunnittelee digimarkkinoinnin kokonaisuuksia. Hän on viimeksi työskennellyt Huaweilla kehittämässä ja markkinoimassa globaalia musiikin suoratoistopalvelua Pohjois- ja Keski-Euroopan maissa. Sitä ennen hän kehitti World Visionin digitaalisia palveluja Head of Digital -roolissa. Tomi on työskennellyt myös verkkoviestinnän kehittäjänä Demokraatissa sekä tiedottajana, toimittajana ja radiojuontajana ja -tuottajana useissa eri medioissa ja organisaatioissa.

Tomi Mäkilä tunnetaan myös muusikkona. Hän on soittanut muun muassa The Crash -yhtyeessä. Nykyään hän työstää Since November -sooloprojektiaan.

”Digitaalisen asiakaskokemuksen rakentamisessa olennaista on niin yksityiskohtien viilaaminen kuin niistä muodostuvan kokonaisuuden hallitseminen ja jatkuva kehittäminenkin. Myös asiakkaan aito ymmärtäminen innostaa minua. Kun ymmärrämme toisiamme, oikeiden ratkaisujen löytäminen etenee lähes omalla painollaan”, Tomi Mäkilä sanoo.

Tomi Mäkilä vahvistaa Eran uutta, kasvavaa digitiimiä.

”Digitaalisuuden mahdollisuuksien pohtiminen ja hyödyntäminen on olennainen osa liiketoimintaamme. Tomi tuo asiakkuuksiimme monipuolista ja kansainvälistä osaamista digitaalisten palveluiden ja verkkokaupan kehittämisestä sekä digitaalisen markkinoinnin monista muodoista”, Eran digitaalisen markkinoinnin palvelujen johtaja Salla-Mari Kinnunen sanoo.

Lisätiedot:

Salla-Mari Kinnunen, digitaalisen markkinoinnin palvelujen johtaja, salla-mari.kinnunen@eracontent.com, 040 839 2291

Tomi Mäkilä, digistrategi, tomi.makila@eracontent.com, 050 500 4835