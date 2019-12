Tommi Toijan näyttely Omia kuvia Salon taidemuseoon kevääksi

Tommi Toija tunnetaan erityisesti keraamisista pikku-ukkeileistaan, jotka kertovat elämästä kommellusten, sekaannusten ja arjen sattumusten kautta. Toijan näyttely Omia kuvia on avoinna Salon taidemuseossa 25.1.-5.4.2020. Näyttely esittelee Toijan uusimpia teoksia vanhemmilla ja harvemmin esillä olleilla veistoksilla sekä akvarelleilla ja piirroksilla maustettuna.

Tommi Toija (s. 1974) on yksi tämän hetken tunnetuimmista kuvanveistäjistämme. Toijan hämmentynein silmin katsovat hahmot ja niiden luoma omintakeinen maailma ovat löytäneet tiensä monien sydämiin. Omia kuvia -näyttelyn on kuratoinut taidekriitikko ja -galleristi Veikko Halmetoja.

Tommi Toija tunnetaan erityisesti keramiikkaveistoksista ja niistä koostuvista installaatioista. Toijan pikkuihmiset kertovat elämästä kommellusten, sekaannusten ja arjen sattumusten kautta. Ne kuvastavat taiteilijan omia tuntemuksia, mutta yhtä lailla samoja tunteita, joita me kaikki koemme joka päivä. Onnistumisen ja riemun kokemusten rinnalla Toija käsittelee pelkoa, vihaa, surua ja häpeää. Mukana on lukuisa joukko persoonallisia hahmoja ‒ yksi viettää ikuista vappua, toinen näkee unia pimeässä ja kolmas puhaltaa saippuakuplia ylös korkeuksiin. Tuttujen Muukalaiset -veistoshahmojen lisäksi näyttelyssä on sarja rintakuvia sekä croquis-piirroksia ja akvarelleja, joissa surumielinen ja suurisilmäinen hahmo katsoo kysyvästi.

Tutut ihmisenä olemisen kysymykset, myös ne vaikeat ja vaietummat, saavat Toijan moniulotteisissa teoksissa paljastavan muodon. Teokset ovat syvästi inhimillisiä ja helposti lähestyttäviä. ”Niissä yhdistyy empatiaa herättävällä tavalla viattomuus ja kapina, lapsuus sekä iätön ja ajaton huumori”, näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja kuvailee.

Toija on taitava rakentamaan erilaisia tilallisia kokemuksia, joissa veistoshahmot omalla toiminnallaan ottavat näyttelysalit haltuunsa. Toija luo kokonaiselämyksen, jossa katsojalla on lupa samaistua ja heittäytyä. Näyttelyn teokset ovat taiteilijan omia kuvia, mutta myös muotokuvia nykyihmisestä ihmettelemässä ympärilleen levittäytyvää maailmaa. ”Veistokset kertovat ihmisenä olemisen tarinaa, juuri siksi ne ovat niin puhuttelevia. Veistoksissa on löydettävissä samaistumisen kohteita, näyttelyssä kukin voi löytää itsensä tai tuttujaan – ja mitä erilaisemmissa tilanteissa. Ehkäpä juuri siksi Toijan teokset ovat niin pidettyjä” sanoo Veturitallin johtaja Susanna Luojus.

Tommi Toija asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänellä on työhuone myös Somerolla ja 2018 Someron uuteen Kiiruun kouluun hankittiin Toijalta teos Tuulen viemää. 2000-luvun alusta lähtien Toija on osallistunut lukuisiin näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla ja hän on pitänyt monia yksityisnäyttelyitä. Taiteilija on tehnyt julkisia veistoksia muun muassa Riihimäelle, Jyväskylään ja Kotkaan ja hänen teoksiaan on monissa kotimaisissa taidekokoelmissa. Toija on valmistunut Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi vuonna 2003.

Tommi Toijan Omia kuvia näyttely siirtyy Salon taidemuseoon Hämeenlinnan taidemuseosta, jossa se on esillä 12.1. 2020 asti.