Tommy Hellstenin uutuuskirja käsittelee parisuhdetta ja rakkauden voimaa

Tommy Hellsten kirjoittaa rakkaudesta uudessa teoksessaan Virtahepo makuuhuoneessa – Miksi rakastaa voi vain vapaudessa (Kirjapaja). Suhde toiseen ihmiseen on syvin inhimillinen tarpeemme. Jollemme saa rakkautta, haavoitumme. Parisuhde tarjoaa Hellstenin mukaan puitteet inhimiselle kasvulle ja tietoiseksi tulemisen mahdollisuudelle.

Teos ei sisällä parisuhdeohjeita, mutta se pyrkii synnyttämään uutta tietoisuutta. Kun tietoisuus syvenee, elämäämme kahlitsevat sisäiset taakat ja käyttäytymismallit tulevat näkyviksi ja arvomme muuttuvat. Silloin käyttäytymisemmekin voi muuttua ja sen myötä elämä kokonaisuudessaan. Muutos tapahtuu aina sisältä käsin.

Usein tuomme suhteeseen menneisyytemme haavat, velvoitamme toista ja takerrumme häneen. Rakkautta kuormittaa silloin tiedostamattomuuden virtahepo. Se estää aidon kohtaamisen ja läheisyyden, ja saa meidät odottamaan toiselta täydellisyyttä.

Parisuhteessa voimme oppia elämästä jotain, mitä emme kenties muuten voisi oppia. Olemmehan parhaita opettajia toinen toisillemme. Rakkaus synnyttää parisuhteessa luottamuksen. Kun luottamus on olemassa, ihminen voi paljastaa vähitellen myös asioita, joita on tallettanut syvälle häpeäkammioonsa. Turvallisessa suhteessa häpeä alkaa vetäytyä ja tilalla on ilo – myös seksuaalisuudesta, johon häpeä on usein lapsuudesta saakka kiinnittynyt.

”Ehkä parisuhde on juuri luomisen ihmeellinen, ainutkertainen areena”, Hellsten kirjoittaa. Suuria draamoja käydään pienillä näyttämöillä ja paljastetaan kaikkein syvimmät ja tarkoin varjellut haavat. ”Parisuhteen hahmossa meille räätälöity kärsimys hoitaa meitä ja muuttaa meidät. Se kampeaa meidät esiin sellaisina, joiksi meidät on tarkoitettu. Siksi suurin ja tarkasti suunniteltu kärsimys johtaa myös suurimpaan mahdolliseen iloon ja rakkauteen. Paljon kärsineet ihmiset lienevät usein kaikkein kiitollisimpia”, Hellsten pohtii.

Hän kertoo teoksessa myös itseään kohdanneesta rakkaan puolison menetyksestä ja siitä miten suru on muuttanut luonnettaan: ”Tuskan tilalle tuli pehmeä kiitollisuus ja kaipaus.”

Tommy Hellsten on kirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Hänen laajaan tuotantoonsa kuuluvat mm. Virtahepo olohuoneessa (1991), Saat sen mistä luovut (2000) ja Enää en pelkää (2019).

Tommy Hellsten, Virtahepo makuuhuoneessa – Miksi rakastaa voi vain vapaudessa. Kirjapaja 2021. 168 s. Kansi Iira Oivo. ISBN 978-952-354-351-5. Kl 17.3

