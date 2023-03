Tony Brander ajaa ravintoille parempaa huomista – etujärjestö jarruna

Ravintoloihin tarvitaan kannattavuuden parantamista, alkoholiverotuksen alentamista, harmaatalouden kitkentää, muutosta sähkön hintaan ja helpotusta työvoimapulaan.

Kolme täyssulkua, ei laulua, eikä viiniä klo 17 jälkeen, siitä oli koronasoppa keitetty. Arviolta 20 000 – 30 000 ravintola-alan työntekijää vaihtoi kokonaan alaa, monet eivät pystyneet maksamaan laskujaan ja joutuivat jopa ulosottoon. Tilanne oli katastrofaalinen työntekijöille ja yrittäjille, kertoo ravintoloitsija ja Uudenmaan kansanedustajaehdokas Tony Brander.

MARA jakaa vaalitukea myös näiden ravintolarajoituksien päättäjille, listalta puuttuu enää vain ravintoloiden sulkemista kovaan ääneen ajanut Krista Kiuru. Ehdokkaille maksettavat tuet ovat olleet MARA:n nettisivujen mukaan 5000€ per ehdokas, tuet ovat pääosin menneet Keskustalle ja Kokoomukselle.

”Kuka muu olisi paras ymmärtämään ravintolaliiketoimintaa ja siellä työskenteleviä työntekijöitä?

Haimme Nina Nummelan (Liike Nyt) kanssa vaalitukea ravintolayrittäjän ja MARA-jäsenen roolissa. Vastaus hakemukseemme loksautti meidän leuat täysin auki; ”emme täytä tuen ehtoja.” Onhan se perin kummallista, että ravintolayrittäjät eivät täytä ehtoja, kuka muu muka olisi paras ymmärtämään ravintolaliiketoimintaa ja siellä työskenteleviä työntekijöitä? Ne politiikan broileritko? Voi hyvää päivää” toteaa Tony Brander.

Olisimme vielä ymmärtäneet, jos tukea olisi jaettu edes pienen summan verran, kuten ehdolla oleville hoitajajäsenille. Nyt matto vedettiin täysin jalkojen alta. Eipä päästy myöskään ravintolakoulu Perhoon vierailemaan ja puhumaan nuorille ravintolaelämästä. Koulun hallitusta tarkastellessa, tulee tuttuja nimiä esiin. Sattumaako vai ei.

”Poliittinen vaikuttaminen, hyvä-veliverkostot, poliittiset virkanimitykset ja eturyhmät ohjaavat politiikkaa väärään suuntaan”

Kutsun tätä politiikan harmaaksi puoleksi eli vallan väärinkäytöksi. Poliittinen vaikuttaminen, hyvä-veliverkostot, poliittiset virkanimitykset ja eturyhmät ohjaavat politiikkaa väärään suuntaan ja tähän on saatava muutos.

Liike Nyt on kovassa nosteessa ja tätä yritetään estää monin keinoin. Eihän meitä kutsuttu edes Helsingin Yrittäjien vaalipaneeliin, vaikka meillä on suhteessa eniten yrittäjiä kaikista puolueista. Hjalliksen poistumisen TV-väittelystä kaikki jo tietävätkin. Syrjimistä ja se on kovin valitettavaa. Tony Brander sanoo.

”Suomen politiikka tarvitsee muutosta ja uusia näkökulmia”

Suomen politiikka tarvitsee muutosta ja uusia näkökulmia. Liike Nytillä on 177 ehdokasta, eri alojen yrittäjiä ja muita ammattilaisia, joilla on työkaluja ja keinoja tehdä muutosta sekä yhteistyötä.

Suomi on syöksykierteessä, valtion velkaantuminen täytyy saada taitettua velanmaksuksi mahdollisimman pian, yritykset kannattavaksi ja ihmiset on saatava töihin. Lopputuloksena on aito hyvinvointi, jonka jokainen suomalainen ansaitsee.

Liikkeen tavoite on yli 10 kansanedustajaa ja hallituspaikka. Nuorten vaalien tulos antaa osviittaa tulevasta Nytkystä.