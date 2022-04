Tony’s Chocolonely haluaa kääntää katseen kaakaon hinnoitteluun vuoden suurimpana suklaapyhänä

Vuoden suurin suklaapyhä on täydellinen ajankohta kyseenalaistaa suklaan tuotantoketjun läpinäkyvyys. Suomalaiset syövät keskimäärin 7 kiloa suklaata vuosittain[i], ja tänä pääsiäisenä Tony’s Chocolonely kannustaa suomalaisia suklaasta nauttimisen ohella kiinnittämään huomiota kaakaon liian alhaiseen hintaan.

Uusi kaakaon tuottajahinta julkaistiin viime lokakuussa ja se laski 1 788 Yhdysvaltain dollarista tonnilta hintaan 1 457 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.

Vuonna 2019 Finnwatch teetti kyselyn[ii] 2. Suomen markkinoilla toimiville suklaanvalmistajille, mukaan lukien Fazer, Maraboun omistaja Mondelēz International, Pandan omistaja Orkla sekä Tony’s Chocolonely. Näistä neljästä yrityksestä Tony’s Chocolonely oli selvityksen mukaan ainoa, joka on sitoutunut maksamaan kaakaoviljelijöille Reilun kaupan elämiseen riittävän toimeentulon referenssihintoja: 2 100 dollaria per kaakaotonni ghanalaisille ja 2 200 dollaria per tonni norsunluurannikkolaisille viljelijäyhteisöille.

Suklaantuotantoketju on täynnä ongelmia, erityisesti Länsi-Afrikassa. Yli 1,56 miljoonaa lasta ja ainakin 30 000 modernin orjuuden uhria on pakotettu työskentelemään kaakaoviljelmillä, mikä ilmenee NORCin lokakuussa 2020 julkaistusta raportista[iii]. Eikö olekin paradoksaalista, että lapset saavat virpomisesta palkaksi suklaata, vaikka useiden suklaiden tuotantoketjuissa on käytetty lapsityövoimaa? Tony’s Chocolonely haluaa rikkoa tämän ruman kaavan.

Tony’s Chocolonelyn missiona on tehdä 100% orjuusvapaasta suklaasta uusi normaali ja muuttaa alaa herättämällä keskustelua ongelmista, johtamalla omalla esimerkillä ja inspiroimalla alan tärkeimpiä sidosryhmiä toimimaan. Tony’s haastaa kaikki suklaafanit kantamaan kortensa kekoon ja valitsemaan pääsiäisenä ostoskoriin eettisesti ja vastuullisesti tuotettuja suklaita.

Tietoa Tony’s Chocolonelysta:

Tony’s Chocolonely on B-Corp- ja Reilu Kauppa -sertifioitu suklaanvalmistaja, joka asettaa sosiaalisen vaikuttavuuden tuloksen tahkomisen edelle ja pyrkii sertifikaatteja laajempaan vaikuttavuuteen tehdäkseen suklaasta sataprosenttisesti orjuusvapaata. Eikä ainoastaan omasta suklaastaan, vaan kaikesta suklaasta maailmanlaajuisesti.

Yrityksen perusti kolme journalistia vuonna 2005 tutkiessaan orjuutta kaakaoteollisuudessa hollantilaista Keuringsdienst van Waarde -TV-ohjelmaa varten. He järkyttyivät huomatessaan, että maailman suurimmat suklaanvalmistajat ostivat kaakaota viljelmiltä, jotka käyttävät hyväkseen orja- ja lapsityövoimaa.

Siitä lähtien Tony’s Chocolonely on omistautunut lisäämään tietoisuutta ja poistamaan eriarvoisuutta suklaateollisuudessa. Tony’s Chocolonely näyttää esimerkkiä ja rakentaa suoria pitkäaikaisia suhteita kaakaonviljelijöiden kanssa Ghanassa ja Norsunluurannikolla, maksaa heille korkeampaa hintaa ja tekee työtä nykyaikaisen orjuuden taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi.

Tony’s Chocolonely haluaa inspiroida koko alaa tekemään sataprosenttisesti orjuusvapaasta suklaasta uuden normin. Brändi on kasvanut Alankomaissa markkinajohtajaksi ja sen suklaat ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Tony’s Chocolonelyn tuotteiden kääreisiin on käytetty minimaalinen määrä pakkausmateriaalia ja kaikki kääreiden osat ovat kierrätettäviä.



