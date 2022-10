Tony’s Chocolonely julkaisi reilun suklaakalenterin

Jättimäinen suklaakalenteri sisältää 24 yksittäispakattua Tiny Tony's -suklaata kymmenessä suussa sulavassa maussa, jotka on valmistettu Reilun kaupan suklaasta noudattaen Tony’sin viittä hankintaperiaatetta reilumman suklaan toimitusketjun takaamiseksi. Kalenteri jakaa joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien aattoon asti suklaan lisäksi faktoja Tony’sin tavoitteista ja missioista.

- Loppuvuosi on suklaan yksi suurimmista kulutusjuhlista ja vaihtoehtoja vastuullisesti tuotetuille suklaakalentereille on edelleen rajallisesti. Olemme tyytyväisiä voidessamme tarjota vaihtoehdon, joka on paitsi vastuullinen, ajaa myös missiotamme koko suklaateollisuuden tekemisestä reilummaksi – 100 % orjavapaaksi, sanoo Tony’s Chocolonelyn pohjoismaiden markkinointipäällikkö Jessica Linsten.

Reilusta kalenterista epäreiluksi?

Kalenterin luukusta numero 12 paljastuu yllätys – tyhjä luukku. Tälle epäoikeudenmukaisuudelle on syy. Tony’s on tarkoituksella jättänyt luukun numero 12 tyhjäksi, sillä karut totuudet, kuten moderni orjuus ja lapsityövoima ovat edelleen olemassa ja käynnissä suklaateollisuudessa.

Kourallinen suuria yrityksiä tekevät tuottoa valtavia summia, kun samaan aikaan miljoonat pienet kaakaoviljelijät saavat edelleen aivan liian pieniä palkkioita kaakaostaan. Tästä johtuva köyhyys kaakaoviljelijöiden keskuudessa on laajalle levinnyttä, ja heidät pakotetaan jatkuvasti taistelemaan oman toimeentulonsa puolesta. Tällä hetkellä noin 30 000 ihmistä on modernin orjuuden uhreja kaakaoviljelmillä Ghanassa ja Norsunluurannikolla. Karkeasti joka toinen lapsi kaakaoviljelijöiden talouksissa (puhutaan noin 1,56 miljoonasta lapsesta) joutuu tekemään lapsityötä. Tony’s on olemassa muuttaakseen tämän. Hotkimalla Tony’sin (epä)oikeudenmukaista suklaakalenteria tuet samalla Tony’sin missiota lopettaa nykyorjuus ja lapsityövoiman käyttö suklaateollisuudessa.

Kalenteri on täysin kierrätettävissä, ja sitä voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi alustana kasvien kasvattamiseen. Suklaafanit voivat ostaa joulukalenterin lokakuusta 2022 alkaen valikoiduista K-ryhmän myymälöistä sekä verkkokauppa.comista.

Suositushinta: 12,90 €

Lisätietoja Tony’s Chocolonelysta:

Tony’sin viisi hankintaperiaatetta: