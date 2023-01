Tony’s Chocolonely lanseeraa kaksi uutta suklaalevyä juhlistaakseen kumppanuutta Ben & Jerry’sin kanssa

Tony’s Chocolonely on ottanut tehtäväkseen päättää nykyorjuus ja lapsityövoima suklaateollisuudessa. Tarkoituksena on saada myös muut yritykset liittymään missioon. Ben & Jerry’s liittyi mukaan Tony’sin missioo, julkaistavat yhteistyösuklaat ovat osoitus tästä. Lanseerauksella juhlistetaan arvovetoisen yrityksen, Ben & Jerry’sin, sitoutumista viime kesänä julkistettuun Tony’sin avoimeen tuotantoketjuun.

Viime kesänä Ben & Jerry’s liittyi mukaan Tony’sin missioon lopettaa Ghanan ja Norsunluurannikon suklaateollisuudessa vielä nykyäänkin esiintyvät 30 000 tapausta nykyorjuudesta ja 1,56 miljoonaa lapsityövoimatapausta sitoutumalla hankkimaan kaakaon Tony’sin avoimen tuotantoketjun mukaisesti.

Aloitteen avulla yritysten on helpompi kantaa vastuu sekä täysin jäljitettävän kaakaon käytön varmistamisesta että korkeamman hinnan maksamisesta viljelijöille torjuakseen köyhyyttä. Köyhyys on kaakaonviljelijöiden sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden perimmäinen syy.

Nyt sen lisäksi, että Ben & Jerry’s maksaa Reilun kaupan lisää sekä riittävän toimeentulon viitehinnan kaakaosta, se maksaa myös lisäpalkkion Norsunluurannikon kumppaniosuuskuntien tukemiseksi.

Tony’sin missioon sitoutuneena liittolaisena Ben & Jerry’s on myös aloittanut siirtymisen täysin jäljitettäviin kaakaopapuihin, jotta he tietävät, mitkä viljelijät tuottavat suklaajäätelön valmistuksessa käytettävät pavut ja millaisissa sosiaalisissa olosuhteissa ja ympäristössä pavut tuotetaan. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi kaakaonviljelijöille – ja ihmisarvoisen toimeentulon mahdollistamiseksi.

Jaa rakkaustarina ja maista uusia suklaalevyjä!

Tony’sin kaksi uutta limited edition -suklaalevyä – tumma maitosuklaabrownie ja valkosuklaa-mansikkajuustokakku – saapuivat kauppoihin tammikuun alussa. Suklaalevyt ovat saaneet inspiraationsa kahdesta Ben & Jerry’sin klassisesta mausta: Chocolate Fudge Browniesta ja Strawberry Cheesecakesta.

Tumma maitosuklaabrownie -levy on täydellinen yhdistelmä Tony’s Chocolonelyn tummaa maitosuklaata sekä rapeita browniepaloja, samalla kun valkosuklaa-mansikkajuustokakku -levy yhdistää Tony’s Chocolonelyn juustokakku tyylisen valkosuklaan mansikanpaloihin ja keksimuruun.

Uudet maukkaat levyt ovat jatkoa Ben & Jerry’sin jäätelömaulle, Chocolatey Love A-Fairille, joka rantautui pakastimiin syksyllä. Maku on saanut inspiraationsa Tony’sin myydyimmästä karamellia ja merisuolaa sisältävästä maitosuklaasta, ja se on saatavilla myös maidottomana.

Suklaalevyt saapuivat myyntiin 1. tammikuuta 2023.

Tony’s Chocolonelyn viiden hankintaperiaatteen ketju

Tony's Chocolonelyn kaikkea tekemistä ohjaamissio tehdä 100 % orjavapaasta suklaasta uusi normaali – ja usko siihen, että ainoa tapa tehdä se on yhteistyössä muiden suklaan ystävien kanssa. Suklaayhtiöiden, kaakaonviljelijöiden, hallitusten, vähittäiskaupan ja suklaafanien on yhdistettävä voimansa muuttaakseen alaa kohti parempaa.

Tony’s Chocolonely on kehittänyt viisiosaisen hankintaperiaatteiden ketjun, joka auttaa suklaabrändejä muuttamaan toimitusketjujaan ja kasvamaan kestävän kehityksen edelläkävijöiksi.

Tony’sin viisi hankintaperiaatetta:

Siirtym inen täysin jäljitettävissä oleviin kaakaopapuihin.

Tavallista paremman hinnan maksaminen kaakaopavuista, minkä ansiosta viljelijät voivat tulla toimeen elinkeinollaan.

Osuuskuntien vahvistaminen, jotta kaakaonviljelystä tulisi ammattimaista, turvallista ja kestävää. Yleistasolla tämä tarkoittaa sitä, että viljelijöiden asema on vahva ja viljelijöillä on valtaa poistaa arvoketjussa vallitsevat rakenteelliset eriarvoisuudet.

Pitkän aikavälin sitoumukset antavat viljelijöille toimeentuloturvan ja mahdollisuuden investoida yritystoimintaan.

Viljelijöiden kouluttaminen kaakaon tuottavuuden ja laadun parantamisesta sekä maatalouden tietämyksen lisääminen asianmukaisista viljelykasveista.

Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’sin perustivat koulukaverukset Ben Cohen ja Jerry Greenfield vuonna 1978 ja yritys on siitä asti valmistanut herkullista jäätelöä. Heidän tavoitteenaan on (ja on aina ollut!) tehdä parasta mahdollista jäätelöä mahdollisimman reilusti. Reilun kaupan sertifioituja ainesosia käytetään sekä meijeri- että maidottomissa tuotteissa, sisältäen sokerin, kaakaon, vaniljan, banaanin, kahvin, mantelin ja kookoksen. Voit lukea lisää liiketoiminnasta www.benjerry.co.uk.

Tietoa Tony’s Chocolonelysta:

Tony’s Chocolonely on B-Corp- ja Reilu Kauppa -sertifioitu suklaanvalmistaja, joka asettaa sosiaalisen vaikuttavuuden tuloksen tahkomisen edelle ja pyrkii sertifikaatteja laajempaan vaikuttavuuteen tehdäkseen suklaasta sataprosenttisesti orjuusvapaata. Eikä ainoastaan omasta suklaastaan, vaan kaikesta suklaasta maailmanlaajuisesti.

Yrityksen perusti kolme journalistia vuonna 2005 tutkiessaan orjuutta kaakaoteollisuudessa hollantilaista Keuringsdienst van Waarde -TV-ohjelmaa varten. He järkyttyivät huomatessaan, että maailman suurimmat suklaanvalmistajat ostivat kaakaota viljelmiltä, jotka käyttävät hyväkseen orja- ja lapsityövoimaa.

Siitä lähtien Tony’s Chocolonely on omistautunut lisäämään tietoisuutta ja poistamaan eriarvoisuutta suklaateollisuudessa. Tony’s Chocolonely näyttää esimerkkiä ja rakentaa suoria pitkäaikaisia suhteita kaakaonviljelijöiden kanssa Ghanassa ja Norsunluurannikolla, maksaa heille korkeampaa hintaa ja tekee työtä nykyaikaisen orjuuden taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi.

Tony’s Chocolonely haluaa inspiroida koko alaa tekemään sataprosenttisesti orjuusvapaasta suklaasta uuden normin. Brändi on kasvanut Alankomaissa markkinajohtajaksi ja sen suklaat ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Tony’s Chocolonelyn tuotteiden kääreisiin on käytetty minimaalinen määrä pakkausmateriaalia ja kaikki kääreiden osat ovat kierrätettäviä.

Verkkosivut:

https://tonyschocolonely.com/fi/fi

https://tonyschocolonely.com/petition

Seuraa Tony’s Chocolonelya somessa:

https://www.instagram.com/tonyschocolonely/

https://www.facebook.com/tonyschocolonely