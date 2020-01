Töölön kirjastosta voi lainata kirjastokortilla valokuvataidetta kotiin

Lainaa valokuvataidetta -palvelu saapuu Helsinkiin, Töölön kirjastoon 17.1.2020. Helmet-kirjastokortilla on lainattavissa 24 teosta, jotka ovat kahdeksan eri valokuvataiteilijan kokoelmista. Lainaa valokuvataidetta on Taiteen edistämiskeskuksen, Valokuvataiteilijoiden liiton sekä Helsingin kaupunginkirjaston yhteinen palvelu, jonka aikana kokeillaan sarjamuotoisen taiteen lainaamista osana kirjastopalveluja. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun asti. Palvelua on aikaisemmin kokeiltu Turussa, jossa valokuvateoksia voi lainata Turun pääkirjastosta.

Töölön kirjaston teosten taiteilijat ovat Lina Jelanski, Ulla Jokisalo, Jussi Kivi, Heli Rekula, Aura Saarikoski, Noora Sandgren, Heidi Strengell ja Otto-Ville Väätäinen. 24 teoksen kokonaisuuden on koonnut valokuvataiteilija, kirjailija Hanna Weselius. Kokonaisuuden teemana on valokuvan nykyisyys ja se, millä tavoin valokuva hakee ja tuottaa tietoa maailmasta.



”Olen valinnut kokoelmaan sekä nuorten että vanhempien tekijöiden töitä, joissa dokumentaarisuus ja käsitteellisyys, valokuva ja teksti sekä erilaiset materiaalisuudet lomittuvat. Poliittisuus ja yhteiskunnallinen kantaaottavuuskin voivat olla läsnä, mutta ei saarnaten vaan näyttäen ja kysyen”, Hanna Weselius kertoo.



Teokset lainataan, palautetaan ja varataan Töölön kirjaston 2. kerroksen Kirjastosalissa. Yhden teoksen laina-aika on 28 vuorokautta ja lainan voi uusia kolme kertaa. Teokset voi hankkia myös omaksi Valokuvataiteilijoiden liiton myyntikokoelmasta verkosta osoitteesta shop.hippolyte.fi.



”Olemme iloisia, että Töölön kirjastosta on mukana Lainaa valokuvataidetta -hankkeessa. Kirjasto on luonteva paikka kulttuurin ja taiteen saavutettavuudelle. Kirjasto on myös matalan kynnyksen paikka, johon jokainen on tervetullut. Laajat aukioloajat mahdollistavat pääsyn kulttuurin ääreen seitsemänä päivänä viikossa”, sanoo Töölön kirjaston johtaja Anne Ala-Honkola.



Töölöstä tulee tammi-helmikuussa suomalaisen valokuvataiteen keskipiste, sillä Lainaa valokuvataidetta -palvelusta tuttuihin taiteilijoihin voi törmätä Töölön kirjaston lisäksi myös Kulttuuritehdas Korjaamolla. Valokuvataiteilijoiden liitto avaa yhteistyössä Korjaamon kanssa uuden valokuvataiteelle omistetun näyttelytilan Hippolyte Korjaamon 17.1.2020. Ensimmäisessä näyttelyssä esitellään Lainaa valokuvataidetta -kokonaisuuden taiteilijoita.



Median edustajat ovat tervetulleita avajaisiin



Lainaa valokuvataidetta avautuu Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa (Topeliuksenkatu 6, Helsinki) perjantaina 17.1.2020 klo 15, josta siirrytään klo 16 juhlistamaan Hippolyte Korjaamon avajaisia Kulttuuritehdas Korjaamolle (Töölönkatu 51 a-b, Helsinki). Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kutsuvieraille tarkoitettuihin avajaisiin. Töölön kirjastossa on puhujana apulaispormestari Nasima Razmyar. Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen puolestaan pitää puheenvuoron sekä Töölön kirjastossa että Kulttuuritehdas Korjaamolla.