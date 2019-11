Töölönlahdella liikkujat ovat kiertäneet maapallon ympäri – Helsinki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun muoviroskalta

Kutsu medialle: Kehittyvä kerrostalo -seminaari 14.11.2019 8.11.2019 14:56:59 EET | Kutsu

Kehittyvä kerrostalo -seminaari Aika: 14.11.2019 kello 8.45–12 Paikka: Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 Kasvavan Helsingin kestävä rakentaminen perustuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin – Helsingin asunnoista 86 prosenttia on kerrostaloissa. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Media on tervetullut Kehittyvä kerrostalo -seminaariin Helsingin kaupungintalolle (Pohjoisesplanadi 11–13) torstaina 14. marraskuuta 2019 kello 8.45–12. Seminaarissa kuullaan kokemuksia toteutuneista kerrostaloasumisen kehittämishankkeista sekä uusista hankeideoista. Teemoja ovat muun muassa puurakentaminen, muuntojoustavuus, energiatehokkuus ja terveellisyys. Seminaarin ohjelma liitteenä. Ilmoittautuminen: Anne Hämäläinen, Helsingin kaupunginkanslia, viestintä, anne.hamalainen@hel.fi, puh. 040 849 6065 www.kerrostalo.hel.fi