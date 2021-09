Torronsuo - taianomaista valoa ja huumaavaa tuoksua

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.9.2021 29.9.2021 22:23:07 EEST | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022–2031 (valmistelutilanne 19.8.2021) Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa osaltaan selostusosan mukaisen lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022–2031. Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa, että investointiohjelman on tuotettava lisää lukiopaikkoja kasvavaan lukiopaikkatarpeeseen. Investointiesityksessä ei ole riittävästi huomioitu läntisen Espoon tulevien vuosien kasvavaa palvelutarvetta eikä sitä, että Espoon yhteislyseon lukio on Kerassa väliaikaisissa tiloissa, joiden vuokrasopimus päättyy. Lautakunta edellyttää, että opetustoimen virkamiehistö yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa huolehtii siitä, että Kiviruukin lukio lisätään investointiohjelmaan ja kaavoituksessa varataan lukiolle y-tontti, kuten lautakunta on jo vuosi sitten edellyttänyt. Laurinlahden koulu tulee säilyttää alakouluna sekä Jupperin koulu on sisällytettävä invest