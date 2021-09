TOSIBOX OY NOSTAA 5 MILJOONAA EUROA KASVURAHOITUSTA

Tietoja Tosibox Oy:stä

Tosibox Oy on johtava tietoturvallisten OT-verkkojen toimittaja. Sen patentoitu TOSIBOX® OT -verkkoalusta suojaa yli 100.000 verkkoa ja sillä on yhdistetty yli 100 miljoonaa sensoria, konetta, laitetta ja käyttäjää. Tosibox Oy:n perusti vuonna 2011 Veikko Ylimartimo, jonka mielestä turvallisen etäkäytön ei pitäisi olla hankalaa, kallista tai aikaavievää. Tosibox Oy:llä on nyt käyttäjiä yli 150 maassa, toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa ja sen myyntikumppaniverkosto toimii yli 60 maassa. Lisätietoja: www.tosibox.com.

Tietoja Nexit Venturesista

Nexit Ventures on teknologian kasvurahoittaja, joka keskittyy digitaaliseen murrokseen. Nexit sijoittaa eurooppalaisiin kasvuvaiheessa oleviin B2B-yrityksiin, joilla on maailmanmarkkinoille suunnattuja tuotteita ja palveluita ja joita Nexit voi tukea laajan kansainvälisen verkostonsa avulla. Aktiivisena omistajana Nexit tarjoaa kohdeyhtiöilleen sillan USA:n teknologiamarkkinoille ja on irtautunut siellä menestyksekkäästi lukuisista kohdeyhtiöistään. Lisätietoja: www.nexitventures.com.