Totti Sivonen aloittaa Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana

”On ollut ilo ja kunnia toimia järjestön palveluksessa ensin erityisasiantuntijana ja myöhemmin toiminnanjohtajana. Eurooppa ja EU-keskustelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan ja olen ilokseni saanut työssäni vaikuttaa keskustelun muovaamiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Eurooppalainen Suomi on vakiinnuttanut paikkansa Eurooppa-keskustelun herättäjänä ja järjestön luotsaaminen on opettanut minulle valtavasti.

Paremman Euroopan rakentaminen jatkuu uusissa tehtävissä. Järjestöllä tulee aina olemaan sydämessäni paikka - kiitän kaikkia Eurooppaliikkeen ystäviä kuluneista vuosista”, päättää väistyvä toiminnanjohtaja Jesse Jääskeläinen.

Vuoden 2019 tammikuussa järjestössä aloittanut Jääskeläinen on vuosien aikana ollut mukana toteuttamassa useita merkittäviä uudistuksia, muun muassa strategian päivittämistä ja kansalaisviestinnän digitalisaatiota, sekä merkittäviä hankkeita, kuten suomalaisten nuorten aikuisten rohkaisemista EU-urille osana Suomesta EU:n ytimeen -hanketta.

”Jesse on määrätietoisella työllään antanut suuren panoksen Eurooppaliikkeen toiminnan kehittämiseen ja hänen kaudellaan aloitettiin kansallisesti merkittävä EU-urakoulutus -hanke, jossa suomalaisia rohkaistaan hakemaan EU-urille. Kiitämme lämpimästi Jesseä yhteisistä vuosista sekä hänen järjestön eteen tekemästään työstä”, toteaa Eurooppalaisen Suomen hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto.

Eurooppalaisen Suomen hallitus valitsi kokouksessaan perjantaina 4.11.2022 yksimielisesti toiminnanjohtajaksi järjestössä vajaa kaksi vuotta työskennelleen asiantuntija Totti Sivosen. Vuoden 2021 alussa järjestössä aloittanut Sivonen on vastannut järjestön hanketoiminnan ja kansalaisviestinnän kehittämisestä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

”Kiitän hallitusta luottamuksesta sekä Jesseä yhteisistä vuosista, jotka ovat opettaneet minulle valtavasti. Edeltäjieni aikana Eurooppaliikkeessä on tehty erinomaista työtä järjestön toiminnan kehittämisessä ja Eurooppa-keskustelun muovaamisessa. Odotan innolla pääseväni rakentamaan parempaa Eurooppaa aikaisempien toiminnanjohtajien jalanjäljissä”, toteaa vastavalittu toiminnanjohtaja Totti Sivonen.

Toiminnanjohtajana aloittavaan Totti Sivoseen voi olla jatkossa yhteydessä kaikissa järjestöön liittyvissä asioissa.