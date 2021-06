Toukokuun 2021 vesitilannekatsaus: Runsaat sateet lyhyellä aikavälillä

Suoluontoa ennallistetaan ojitusten yhteydessä (Pohjalaismaakunnat) 1.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Soita on alun pitäen arvioitu olleen Suomessa 10,4 miljoonaa hehtaaria. Valtakunnan metsien yhdennentoista inventoinnin tulosten perusteella suoala on vähentynyt 8,7 miljoonaa hehtaariin. HELMI-elinympäristöohjelmassa tavoitteena on ennallistaa 400 suota vettä palauttamalla vuoteen 2030 mennessä. Pohjanmaalla vedenpalautustyöt ovat jo käynnissä esimerkiksi Pedersören kunnassa sijaitsevalla Passmossenin Natura-alueella.