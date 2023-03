Tour de STARK-liikuntahaaste sai henkilöstön liikkumaan ja kannustamaan toisiaan

STARK Suomen HR Business Partner Maria-Susanna Wirkkala on syystäkin tyytyväinen Olympiakomitean kanssa toteutettuun liikuntahaasteeseen.

– Hetki ja ajoitus oli juuri oikea ja onnistuimme viestimään kampanjasta kiinnostavasti. Alusta lähtien oli hyvä meininki päällä. Olimme sopineet jo ennen aloitusta, ketkä käynnistävät pelin. Kun yksi lähtee, muutkin innostuvat.

– Kaikki kampanjaan osallistuneet olivat täysillä mukana. Kyllä siinä alkoivat omatkin lenkit pidentyä, kun kannustusviestejä alkoi tulvia ja porukka alkoi lisätä kuvia postauksiin. Myös hulavanne tuli kaivettua kaapista, niin sai yhden lajin mukaan lajikirjoon, Wirkkala naurahtaa.

Kampanjan aikana kokeiltuja lajeja kertyi kaikkiaan 207. Lajien skaala ulottui hiihdosta kiipeilyyn ja vesipoolosta twerkkaukseen. Erityisen iloinen Wirkkala on siitä, että tavallista arkiliikuntaa oli mukana paljon.

– Itselleni oli tärkeä oivallus huomata, että kaikki arkiaktiivisuus lumitöistä koiran ulkoiluttamiseen tekee terveydelle hyvää. Liikunta on muutakin kuin vähintään tunnin kestävä tehotreeni. Kymmenen minuutin happihyppelykin aktivoi kehoa, ja pieniä liikuntahetkiä voi napostella pitkin päivää. Tällaisilla oivalluksilla voi saada aikaan pieniä muutoksia, jotka jäävät elämään haasteen jälkeenkin.

Suurin arvo kampanjan tuomassa yhteisöllisyydessä

STARK Suomi on noin 1000 henkilön työpaikka, jolla on 27 yksikköä 20 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Työtä tehdään monin eri tavoin, lähityönä, etätyönä, myymälöissä ja toimistoissa. Kun yksiköitä on paljon eivätkä kaikki tunne toisiaan, liikuntahaaste voi toimia työyhteisön yhdistäjänä.

Wirkkala on saanut paljon hyvää palautetta kampanjaan sisältyvästä mahdollisuudesta kannustaa muita: Ominaisuus on rakennettu mukaan kampanja-alustana käytettyyn HeiaHeia-sovellukseen.

–Tsemppiviestejä työkavereille kertyi kampanjan aikana huikeat 23 217 kappaletta. Mikä parasta, kehuja ja kannustuksia jaettiin yli tiimi- ja yksikkörajojen. Haasteen kautta välittyi hetkiä henkilökohtaisesta elämästä, arjen aktiviteeteista ja harrastuksista. Löysimme toisistamme uusia asioita, jotka eivät tule työarjessa esiin. Oltiin enemmän ihmisiä toisillemme.

Wirkkalan mielestä kampanja onnistui puhuttelemaan monia erilaisia persoonia.

–Toisia motivoi kilpailu ja mahdollisuus voittaa palkintoja, toisia oman kunnon kohottaminen ja toisia sometyylinen kokemusten jakaminen. Joillekin taas oli tärkeää, että kampanjaan liittyi hyväntekeväisyyskulma.

Kilometrikisan palkinto lahjoitettiin HOPE ry:lle vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen

Tiimikisassa eniten liikuttuja kilometrejä kerrytti STARK Helsinki HUB, joka on Suomen suurin rakennusmateriaalien jakelukeskus. Suutarilassa sijaitseva jakelukeskus palvelee koko pääkaupunkiseudun asiakkaita.

Voittaneen joukkueen kisavauhti ei jäänyt huomaamatta muilta. STARK Helsinki HUB:issa logistiikkapäällikkönä toimiva Tero Likonen kertoo hymyssä suin, kuinka kisan aikana tuli hyvähenkistä kuittailua ja kyselyä, kuinka tämä joukkue on noin kovassa vedossa.

–Yhtenäkin päivänä taisi tulla useampi puhelu työkavereilta ympäri maata ja kyselivät meidän menestysreseptiämme. Useamman hehtaarin varastoalueella tulee liikuttua paljon jo työpäivän aikana, ja kaikki lisäsivät vähän omaa liikuntaa siihen päälle. Salaisuuksia ei voiton takana ollut, vaan sitoutunut porukka, toteaa Antti Puhakka Helsinki STARK Helsinki HUB:in tiimistä.

Helsinki HUB otti kilometrikisan voiton vastaan riemumielin. 1000 euron palkintostipendi päätettiin lahjoittaa Hope ry:lle vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen.

Tiimiläinen Otto Hyttinen kertoo, että päätös lahjoituskohteesta syntyi nopeasti ja yksissä tuumin.

–Meillä on omia rakkaita lajeja ja seuroja, jotka olisivat myös olleet hyviä kohteita. Päädyimme kuitenkin lajista riippumattomaan kohteeseen, jossa avuntarve on erityisen suuri.

Maria-Susanna Wirkkala, HR Business Partner Stark Suomi Oy

