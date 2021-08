Tove Alstedalille parhaan pohjoismaisen rikosromaanin Lasiavain-palkinto – vierailee syyskuussa Dekkarifestivaaleilla Helsingissä

Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo. Viisivuotiaan kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja.

Aula & Co siirtyy elokuun 2021 lopussa Storytel Booksin omistukseen, mutta jatkaa toimintaansa täysin itsenäisenä yhtiönä.