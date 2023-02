Toygroup ja Rovio vahvistavat yhteistyötään lanseeraamalla Angry Birds -sisäleikkipaikkoja

Toygroup lyhyesti

Toygroup on vuonna 1989 perustettu vakavarainen perheyritys, joka on saavuttanut johtavan aseman Suomen sisäleikkipaikkavälineiden markkinoilla. Tarjoamme välineitä ja kalusteita sisäleikkipaikoille, kosketusnäyttöpelejä, leikkipaneeleita, keinuautomaatteja ja karuselleja. Tuotevalikoimaamme kuuluu sekä omia että alan johtavien kansainvälisten toimittajien tuotteita. Tarjoamme myös suunnittelu-, asennus-, huolto- ja rahoituspalveluita.



Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.