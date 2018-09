Toygroup lanseeraa Angry Birds -sisäleikkipaikkoja

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin brändi lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erinäisiin viihde ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, mikä oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa ja jonka jatko-osa on tuotantovaiheessa. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)