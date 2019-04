Toygroup tuo Angry Birdsit Siljan laivoille

Toygroup on vuonna 1989 perustettu vakavarainen perheyritys, joka on saavuttanut johtavan aseman Suomen sisäleikkipaikkavälineiden markkinoilla. Tarjoamme välineitä ja kalusteita sisä- ja ulkoleikkipaikoille, kosketusnäyttöpelejä, leikkipaneeleita, keinuautomaatteja ja karuselleja. Tuotevalikoimaamme kuuluu sekä omia että alan johtavien kansainvälisten toimittajien tuotteita. Tarjoamme myös suunnittelu-, asennus-, huolto- ja rahoituspalveluita.

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tulossa jakeluun 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

