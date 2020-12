Trainers’ Housen liiketoimintastrategia siirtyy kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen

Kuten yhtiö pörssitiedotteessaan eilen kertoi, Trainers’ House Oyj vahvistaa johtamisen mediallistamiskyvykkyyttään ostamalla Stronghold Oy:n koko osakekannan Sami Paassolalta ja Jari Sarasvuolta.

Trainers’ House Oyj on 30 vuotta kehittänyt ja tuottanut johtamisen tukipalveluita.

Moderni työelämä edellyttää johtamiselta yhä enemmän tarinallistamista, mediallistamista ja digitalisointia. Ihmiset tulee tavoittaa ja heihin on syytä vaikuttaa, missä ja milloin ikinä ihmiset kulkevatkaan. Yritysten ihmisille yhteisestä, sytyttävästä tarinasta on tullut keskeinen tekemisen ohjaamisen keino. Asianomistajiin lukeutuvat nykyisin myös asiakkaat ja yhteistyökumppanit, jopa kilpailijat.

Nyt Trainers’ House tahtoo yrityskaupalla varmistaa kyvykkyytensä palvella asiakkaitaan tuloksekkaasti nopeasti uusiutuvassa työelämässä. Koska ajan, paikan ja monoliittisten johtamismallien rajoitteet ovat murtuneet, mullistuneessa työelämässä tarvitaan moderneja, aiempaa mielekkäämpiä ratkaisuja.

Stronghold perustettiin vuonna 2015 laboratorioksi Trainers’ Housen tulevaisuuden tuote- ja palveluvalikoiman tarpeisiin. Tuolloin Trainers’ House Oyj oli hyväksytty velkasaneeraukseen, ja yhtiön voimavarat oli sidottu velkojien saatavien maksun varmistamiseen. Tästä syystä Trainers’ Housen perustaja Jari Sarasvuo tahtoi omalla riskillään ja irti organisaation arjesta tuottaa vuonna 1990 perustetulle Trainers’ Houselle 2020-luvun vaatimuksia vastaavan skaalautuvan palvelu- ja tuotekyvykkyyden. Jari Sarasvuo, Sami Paassola ja Jyri Paavilainen ovat Strongholdissa kehittäneet yhdessä asiakkaiden kanssa yhteisöpalveluita ja johtamisen mediallistamisratkaisuja, jotka ovat todistaneet toimivuutensa jo kymmenissä kaupallisissa ja yleisön kiinnostusta testaavissa hankkeissa.

Strongholdin tuotteita ovat #PVTT (Puolita vitutus, tuplaa tulokset), #Aamulenkki, #MojoMornings, #Paskareissu, #Y4K (Yrittäjän neljäs kohtalo), #YYA (Yrityksen yletön arvonnousu), Katseen alla -dokumentti, Kulttikone -kulttuurityökalu, sekä yhteistyössä Trainers’ Housen kanssa #THGA (Trainers’ House Growth Academy), Kassandran huuto, #MojoTomorrow, #BusinessMojo ja nyt tuoreimpana Fight Club: The Momentum Game.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana on toteutettu lukuisia televisionomaisia livemultilokaatiolähetyksiä asiakkaiden korona-ajan kommunikaatio- ja johtamistarpeisiin – kauppiaspäiviä, isoja sidosryhmätilaisuuksia ja vastaavia – Mojo Studiosta (esimerkiksi Kotipizza, Fresh, SYNLAB ja Fujitsu). Kymmeniä verkkovalmennuksia ja -yhteisöjä. Jopa tuhansia katsojia kerrallaan. Mojo Studio -lähetykset ovat osoittautuneet paitsi vaikuttavammaksi, myös kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin perinteiset valtakunnalliset kokoontumiset kokoushotelleihin yhteiseen tilaan.

Viiden vuoden kaupalliset ja konseptitestit ovat osoittaneet digitalisoitujen ja mediallistettujen valmennus- ja johtamisratkaisujen vaikuttavuuden sekä kaupallisen arvon niin asiakkaille kuin Trainers’ Houselle.

Sami Paassolalla on 25 vuoden kokemus video- ja televisiotuotannoista. Jyri Paavilainen on ollut Jari Sarasvuon oikea käsi viimeiset viisi vuotta ja hänen kädenjälkensä on vahva mm. kymmenissä Strongholdin tuhansia asiakkaita per kerta houkutelleissa verkkolähetyksissä, Aamulenkeissä ja YlePuheen yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa keränneessä (tehkää perässä ääneenajattelulla!) Jari Sarasvuon monologisarjassa. Stronghold muodostaa yhdessä Trainers’ Housen markkinoinnin kanssa noin kymmenen ihmisen tiimin. Tiimi on työskennellyt yhdessä kolme vuotta.

TAUSTAPAPERI

Trainers’ Housen ja Strongholdin strategisesta ajattelusta:

Ihmistä ja hänen tulevaisuuttaan suojeleva työn imu edellyttää yhteisen tarinan, tekemisen ja tunnelman johtamista. . Työn iloa ja ideoita tuottava, luovaa työyhteisökulttuuria energisoiva johtaminen vaatii työyhteisöviestinnän vallankumousta.

Tehtävämme on ollut auttaa työn raskauttamaa ihmistä ymmärtämään, rakastamaan ja toteuttamaan yhteistä tarinaa.

Käsitteellisistä asioista tulee tehdä konkreettisia. Todellisuudessa vielä toteutumattomista julistuksista tulee siirtyä nopeasti näkyviin tekoihin, synnyttää niistä levittäytyviä, legendaarisia tarinoita. Parhaimmillaan johtaminen tarinankerronnan tukemana luo symbolisia artefakteja, kulttuurillista esineistöä ja pääomaa työyhteisön tiloihin, tietoisuuteen, kieleen ja käyttäytymiseen.

Tämä onnistuu, kun tekee strategiasta viihdettä. Ellei strategiasta tee viihdettä, se ei voi toteutua. Miksi? Koska minkä tahansa yhtiön strategiaa tosiasiallisesti toteuttavat sellaiset tahot (asiakkaat, oma henkilöstö, yleisö, kumppanit), joihin johdolla ei ole lopullista kontrollia.

Toteutuakseen strategia tarvitsee välttämättä mediaa.

Ilman mediaa johtamisenergia ja -intentio eivät välity vastaanottajilleen ja kohdeyleisöilleen.

(Eivät kai ihan täyspäiset ammatti-ihmiset muutoin miljardilla vuodessa ostaisi ohikiitäviä sekunteja televisiosta tai radiosta ja ohipyyhkäistäviä kaupallisia viestejä niin verkko- kuin perinteisestä printtimediasta? Median ydinluonne on vaikuttaa ihmisjoukkoihin välähdyksenomaisesti, ohikiitävästi, tunteiden ja alitajunnan takaovista tietoisuuteen salakuljetettuna.)

Jos johtamisen ja vaikuttavan viestinnän tukena ei ole tarinaa välittäviä medioita, johtaminen jää nykymaailmassa vajaaksi, katoaa kohinaan ja hiipuu siksi vaikutuksiltaan vähäiseksi. Trainers’ House on ollut koko olemassaolonsa ajan työyhteisön ja johtamiskulttuurin media, mutta nyt viiden vuoden kehitystyön kaupallistaminen siirtyy kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheseen.

Merkittävä osa arvoa lisäävästä työstä on irtautumassa paikkasidonnaisuudesta. Vaikuttamisen osapuolet ja kohteet ovat etäällä toisistaan.

Myös ajallinen sidos arvontuotannossa on murtumassa. Ihmiset tekevät työtään missä tekevät ja milloin tekevät. Usein viimeiset minuutit ennen totuuden hetkeä (esimerkiksi kriittinen asiakastapaaminen tai haastava työnohjauspalaveri) ovat hedelmällisimpiä työnohjauksen, tehtävään valmistautumisen ja totuuden hetken virityksen kannalta.

Tosiasialliset tapahtumat ja tekeminen tarvitsevat siis tuekseen tarinaa.

Toteutuakseen strategiasta tulee tehdä viihdettä.

Jos työntekijää ei huvita, vaikeat ja välttämättömät, epämukavaakin työtä edellyttävät asiat jäävät tekemättä. Jos pienipalkkaista ja vähävaltaista, mutta strategian toteutumisen kannalta ratkaisevan tärkeää työntekijää ei kiinnosta tarpeeksi, läpimurtoaikeet jäävät impotenteiksi tai pahimmillaan painostaviksi julistuksiksi. Jos asiakkaan huomiota ei onnistu ansaitsemaan eikä asiakkaan kiinnostusta kanavoi käyttäytymisen muutokseksi, strategia tuskin toteutuu.

Ilman viihdettä tämä ei onnistu.

Asiakkaamme kuuntelevat podcastejamme ja kuluttavat edutainment-sisältöämme juuri ennen tärkeitä totuuden hetkiään – autossa, aamutoimissaan, ennen työpäivän alkua, tai työpäivän jälkeisellä kävelyllä. Kymmeniä tuhansia kuuntelu- tai katselukertoja viikossa.

Miksi? Koska tuotamme heille sisältöä heidän elämäänsä. Ilman viihdettä asiakkaan mielen, tunteiden ja ajankäytön portit pysyvät kiinni, ja vaikuttamista viestinnällään tavoitellut nääntyy huomion puutteessa pois.

Viihde tarkoittaa keinoa kokea suuria tunteita turvallisesti. Tällä tarkoitetaan kaikkia ihmisyyteen kuuluvia tunteita, kuten surua, kaihoa, inspiraatiota, kauhua, rakkautta, myötätuntoa, paheksuntaa ja vihaa, huvittuneisuutta...

Ihmisessä on herkkä mutta tuhoutumaton paikka, jonka kautta itse elämä virtaa ja jonka kautta ihminen on tuomittu kokemaan kaikki elämään kuuluvat tunteet, elipä hän millaisen elämän tahansa. Usein elämään kuuluvat, kasvun ja kypsymisen kannalta välttämättömät tunteet ovat suuria ja siksi vaikeasti käsiteltäviä. Ihminen silti tarvitsee näitä tunteita. Tästä syystä tarina on tarve. Tämä on koko kulttuurievoluution käyttövoima. Tarina elää, jos siinä on elämää, toisin sanoen viihdettä. Viihde ei siis ole vain hauskuutusta, vaan se todellakin tarkoittaa keinoa kokea ja käsitellä kaikkia elämän suuria tunteita turvallisesti.

Ihminen tarvitsee näitä tunteita, mutta niiden jatkuva kokeminen suoraan todellisuuden lähteestä, raakana nautittuna, on liian kuormittavaa, kenties kuluttavaa ja vaarallista.

Siksi viihde. Siksi johtamisen mediallistaminen. Siksi Stronghold ja Trainers’ House yhdessä.