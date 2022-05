Transtaustaisille ihmisille korvaus pakkosteriloinnista

"Suomen translaki on auttamattoman vanhentunut ja rikkoo törkeästi transihmisten kehollista koskemattomuutta. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa transtaustaisilta ihmisiltä yhä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä edellytyksenä sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. Tämä on häpeäpilkku Suomen maineelle ihmisoikeuksien mallimaana", huomauttaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Valtion on kannettava vastuu tekemistään ihmisoikeusrikkomuksista. Translain uudistuksen yhteydessä menneet virheet on tunnustettava, pyydettävä anteeksi ja korvattava niistä kärsineille. Esimerkiksi Ruotsissa on maksettu korvauksia ennen lakiuudistusta pakkosteriloiduille ihmisille”, toteaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

Uusi translakiesitys sisältää monia korjauksia nykytilanteeseen, mutta jättää nuoret yhä erityisen haavoittuvaan asemaan.

“Näyttää siltä, että hallitus on jättämässä alaikäiset translakiuudistuksen ulkopuolelle. Translakiuudistusta tulee tarkastella myös lasten oikeuksien näkökulmasta. Valtion on lopetettava translasten- ja nuorten oikeuksien polkeminen ja laitettava lainsäädäntö kerralla kuntoon!”, vaativat puheenjohtajat Haavisto ja Seppälä.