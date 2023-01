”Minussa on niin paljon voimaa, että lopulta kipunikin on täynnä rakkautta.”

- Maiju Palin uutuusteoksessa Trauman parantama

Perhesurmasta selvinneen Maiju Palinin uutuusteos Trauman parantama on toiveikas tarina siitä, miten menneisyyden kokemuksien kanssa on mahdollista oppia elämään, traumoista on mahdollista selviytyä ja kivut on mahdollista muuntaa ymmärrykseksi ja myötätunnoksi. Teos jakaa lukijalle Palinin omiin kokemuksiin pohjautuvia apukeinoja traumasta selviämiseen sekä tietoa traumoista ja niiden aiheuttamista oireista ja kivuista, jotka voivat vaikeuttaa monin tavoin arkea. Trauman parantama tarjoaa vertaistukea kaikille, joita trauma koskettaa välittäen samalla hyvin lohduttavan viestin: tragedioiden aiheuttamien kipujen ja oirehdinnan takaa nousee esiin mahdollisuus tulla todelliseksi itsekseen.

”Pitkään luulin, että minun tarvitsee tulla joksikin tai parantaa itseni, jotta voin toteuttaa unelmiani. Nyt ymmärrän, että osa matkaani on jakaa tarinani ja oma toipumisprosessini muille voimaksi, tueksi ja karttamerkeiksi omien pimeiden syvyyksien ja kirkkaiden mahdollisuuksien kartoittamisessa. Unelmaelämää ei tarvitse odotella. Se on läsnä nyt ja tässä. Voin hyväksyä itseni juuri nyt, kaikkine rajoitteineni, ja silti elää merkityksellistä ja mielekästä elämää.” kirjoittaa Maiju Palin lukijalle uutuusteoksessaan.

Maiju Palin on 39-vuotias yrittäjä, äiti, kirjoittaja ja runoilija, ja oman trauman paranemisen matkansa kokemusasiantuntija. Maiju kirjoittaa suosittua Kultainen Sulka -blogia ja tekee verkkokursseja hyvinvoinnin tueksi.

Trauman parantama ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 2.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.