Travel Latvia: Gaujan kansallispuisto tarjoaa ruskan värisävyjä ja makuelämyksiä

Suomalaisten uudelleen löytämä Latvia on paljon muutakin kuin Riika tai Jūrmala. Gaujan kansallispuistoon on helppo tehdä päivämatka tai yön yli reissu Riiasta. Samalla ehtii tutustua alueen viehättäviin pikkukaupunkeihin Siguldaan, Cēsikseen ja Līgatneen.

Reilu puolet Latvian pinta-alasta on metsää. Puusto on mänty- ja kuusivaltaista. Noin neljäsosa metsästä on koivua ja toinen neljännes muita lehtipuita, kuten haapaa sekä terva- ja harmaaleppää. Syksyisin lehtipuumetsien ruska vetää vertoja Pohjolan värikkyydelle.

Latvialaiset viihtyvät metsässä. Marjastus- ja sienestys kuuluvat loppukesän kotitarveharrastuksiin. Kansallispuistot ovatkin nousseet sekä paikallisten että maassa käyvien turistien tärkeiksi virkistys- ja tutustumiskohteiksi koronapandemian aikaan.

Latviassa on neljä virallista kansallispuistoa. Tunnetuin ja pinta-alaltaan suurin niistä on Gaujan kansallispuisto, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä pääkaupungista Riiasta.

Kemerin kansallispuisto kosteikkoineen on lähellä Jūrmalaa. Rāznan kansallispuisto järvialueineen ja soineen sijaitsee Itä-Latviassa. Slīteresin pienin kansallispuisto on Itämeren rannalla Kuurinmaan pohjoiskärjessä.

Kolme kohdetta kerralla: Gaujan kansallispuiston helmet Sigulda, Cēsis, ja Līgatne.

Gaujan kansallispuiston luontopoluilla ja vaellusreiteillä voi irtautua väkijoukosta ja viettää aikaa yksin tai pienissä ryhmissä. Idyllinen Gaujajoki laskee halki kumpuilevan Vidzemen maakunnan. Kansallispuisto perustettiin vuonna 1973.

Vain reilun 50 kilometrin päässä Riiasta olevaa Siguldaa kutsutaan Vidzemen Sveitsiksi. Laakson rinteillä sijaitsevat historialliset Siguldan ja Turaidan linnat sekä ja Krimuldan kartano puistoineen.

Syksyllä Gaujan kansallispuisto kylpee ruskan värisävyissä. Joen rannoilla pääsee tutustumaan lukemattomiin hiekkaluoliin, joista yksi suurimmista on esteetön luolanähtävyys Gūtmaņala. Suosittua on laskea kanootilla alas Gaujaa Cēsiksestä aina Siguldaan saakka ja katsella rantojen hiekkatörmillä kaivettuja ja muodostuneita luolia.

Siguldassa voi ylittää Gaujan kilometrin pituista köysirataa pitkin. Se kulkee 42 metriä maanpinnan yläpuolella ja yhdistää joen molemmat rantapenkat. Siguldassa on myös olympiamitat täyttävä kelkkailurata, jota voi laskea kesällä alas mäkiautoilla.

Cēsis sijaitsee Vidzemen huippujen pohjoisosassa. Cēsis on yksi maan vanhimmista kaupungeista. Se tunnetaan keskiaikaisen linnan raunioista, kauniista puistoista ja hyvin säilyneestä vanhastakaupungista.

Kaupungin kapeat mukulakivikadut huokuvat historiaa ja pienet kaupat myyvät paikallisia käsitöitä. Baltian vanhin panimo, Cēsu Alus, aloitti oluen valmistamisen jo 1500-luvulla. Panimo on nykyisin suomalaisen Olvin omistuksessa.

Pieni Līgatne jää Cēsiksen ja Siguldan väliin. Kylän halkaiseva 31 km pitkä Līgatnejoki on yksi Latvian nopeimmin virtaavista joista. Līgatnen opastetuilla luontopoluilla voi nähdä useita eri villieläimiä.

Līgatnen kylä valikoitui 1800-luvulla paikaksi paperitehtaalle. Baltian vanhimpiin paperinvalmistajiin lukeutuva tehdas lopetti toimintansa 2014. Tehtaan alueella sijaitsee yli 300 hiekkakivirinteisiin kaivettua luolaa. Yhtä luolista käytertään Līgatnen hedelmä- ja marjaviinitilan viinitupana.

Līgatnessa sijaitsee yleisölle avoin neuvostoaikainen bunkkeri. Paikallisen terveyskylpylän alle rakennettiin bunkkeriverkosto, jonne maan poliittinen johto olisi päässyt turvaan ydinaseiskun ja pommitusten varalta. Nyt rakennus bunkkereineen toimii neuvostoajan museona.

Gaujajoen alue tunnetaan maukkaista ruoista ja pienten valmistajien juomista.

Siguldan kupeessa, lähellä Turaidan linnaa, sijaitseva Kungu Rija -ravintola tarjoaa latvialaisia annoksia kohtuuhintaan. Kungu Rija sopii myös autourheilun ystäville. Toinen omistajaveljeksistä, Niks Gulbergs, työskenteli yli 10 vuotta Red Bullin F1-tiimin kokkina. Hirsirakennuksen alakerrassa on oma Formula 1 -klubi.

Muutaman kilometrin päässä Cēsiksestä sijaitseva Ungurmuižan kartano tunnetaan maukkaasta keittiöstään. Ungurmuiža on 1700-luvulta peräisin oleva kokonaisuus, johon kuuluu Latvian ainoa barokkityylinen puukartano ja museo seinämaalauksineen. Toinen maukas ravintola on kaupungin keskustassa sijatseva H.E. Vanadziņš. Bisnesvieraat suosivat Hotel Cesiksen ravintolaa.

Līgatnen maukkain ruokapaikka on viikonloppuisin avoinna oleva Pavāru māja, jonka taustalla on Riiassa suomalaistenkin hyvin tunteman 3 pavāru restorānsin keittiömestari Ēriks Dreibants. Valtaosa keittiön antimista kasvaa ja kerätään ravintolan lähiympäristöstä.

Latvia tunnetaan oluistaan sekä marja- ja hedelmäviineistään. Suosittuja ovat raparperista, omenoista ja päärynöistä valmistetut viinit ja siiderit. Viime vuosina Latviassa on aloitettu myös viinirypäleiden kasvatus.

Siguldassa on kaksi suosittua viinitilaa. Ne ovat Krimunan kartanossa sijaitseva Cremoni sekä kaupungin eteläpuolella sijaitseva Zilver. Kolmas alueen viinitiloista on Līgatnessa. Ne kaikki järjestävät opastettuja maistiaisia sekä myyvät tuotteitaan suoraan paikan päältä. Līgatnen viinimyymälä sijaitsee tilan sijaan keskellä kylää, entisessä apteekissa.

Pienet viininvalmistajat ovat koonneet Latvian viinitie -kierroksen, jossa on mukana 12 viinitilaa ja tutustumiskohdetta eri puolilla maata. Tiloihin voi tutustua ja varata maistiaiset ryhmille suomenkielisillä verkkosivuilla latvianviinitilat.fi.