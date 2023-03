Treenaa mielen kuntosalilla kohti urheilumenestystä – Joustava mieli urheilussa avaa uuden luvun psyykkisessä valmennuksessa

Kustannus Oy Duodecimin Joustava mieli urheilussa – Vahvista mielen taitoja urheilun tueksi on ensimmäinen suomalainen kirja, joka esittelee hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvan psyykkisen valmennuksen periaatteita ja taitoja. Niitä on yhä enemmän alettu hyödyntää tuloksekkaasti myös urheilussa, ja niiden vaikuttavuudesta urheilijoiden valmennuksessa on jo vahvaa näyttöä.

Uutuuskirja lähestyy urheilijan maailmaa psykologisen joustavuuden näkökulmasta ja tarjoaa työkaluja sen harjoittamiseen urheilussa. Perinteisten kontrollointiin pohjautuvien urheilupsykologisten keinojen sijaan kirjan tekijät painottavat tietoisuuden, avoimuuden ja hyväksynnän roolia urheilijan hyvinvoinnin ja suorituskyvyn tukena.

Mielelle on tyypillistä harhailla, luoda uhkakuvia ja harhautua epäoleelliseen silloinkin, kun sitä vähiten toivoisi. Urheilijan mieli ei ole poikkeus.

Psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä toimia omien päämäärien ja arvojen suuntaisesti myös silloin, kun vaikeat ajatukset ja tunteet ovat läsnä. Nykyaikaisessa psykologisessa tutkimuksessa on todettu, että juuri luopumalla kontrollista ja hyväksymällä epämiellyttäviltäkin tuntuvat ajatukset ja tunteet urheilija voi vahvistaa suorituskykyään eri tilanteissa, myös niissä tärkeimmissä.

Joustava mieli urheilussa -kirja painottaa, että urheilijan hyvinvointi on ensisijainen, suorituskyky tulee vasta sitten. Mikä tärkeintä, hyvinvoinnin asettaminen etusijalle ei heikennä suorituskykyä, vaan päinvastoin.

”Psykologista joustavuutta voi kehittää aivan kuten muitakin urheilussa vaadittavia taitoja. Olenkin puhunut mielen kuntosalilla käymisestä”, Joustava mieli -kirjasarjastaan tunnettu Pietikäinen kertoo.

Omia tunteita ja ajatuksia voi katsella kuin urheilukatsomosta käsin

Psykologiseen joustavuuteen kuuluu kyky tarkastella ajatuksiaan, tunteitaan ja mielenliikkeitään uudesta näkökulmasta. Mielensä sisäistä peliä voi oppia katsomaan kuin urheilukisojen katsomosta käsin.

Urheilijoiden kanssa työskentelevä urheilupsykologi Riikka Pasanen on huomannut urheilijoiden kiinnostuvan psyykkisestä valmennuksesta esimerkiksi silloin, kun jokin tuntuu nakertavan urheilusta ja kilpailemista kumpuavaa nautintoa, treenaamisessa on motivaatio-ongelmia tai jännitys syö kilpailusuoritusta. Tai sitten urheilija on motivoitunut kehittämään urheilijuuttaan.

”Myös vakava loukkaantuminen tai pelko uran loppumisesta voivat aiheuttaa sen, että mieli on kovilla ja urheilija kaipaa ulkopuolisen apua jaksamisensa tueksi”, Pasanen kuvailee.

Joustava mieli urheilussa -kirja sisältää runsaasti harjoituksia mielen joustavuuden vahvistamiseen ja urheilijoiden tarinoita siitä, miten näitä taitoja voi treenata ja miten ne ovat heitä auttaneet. Urheilijoiden lisäksi se sopii kaikille urheilun parissa toimiville, kuten laji- ja fysiikkavalmentajille, urheilupsykologeille, psyykkisille valmentajille, urheilevan nuoren vanhemmille, seuratoimijoille, kilpauransa lopettaneille ja huippu-urheilijan läheisille.

Arto Pietikäinen ja Riikka Pasanen: Joustava mieli urheilussa – Vahvista mielen taitoja urheilun tueksi. 1. painos 2023. Kustannus Oy Duodecim. 346 s.

