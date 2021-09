Trilleri 2030-luvulta: Risto Isomäen Atlantin kuningatar

Malaria on piinannut maapallon olentoja jo 130 miljoonan vuoden ajan ja tappanut vähintään puolet kaikista maapallolla koskaan eläneistä ihmisistä. Se on aina ollut ja tulee aina olemaan sairauksien Kuningatar.

Isomäen 1.10. ilmestyvässä Atlantin kuningattaressa olosuhteet malarian leviämiselle ovat jälleen muuttuneet suotuisiksi. Kuten eräs kirjan hahmoista sanoo: ”Valkoiset kuolevat malariaan, kun maapallo lämpenee ja merenpinnan nousu muuttaa myös pohjoisen rantakaupungit ja jokilaaksot malariasoiksi. Vähän ajan päästä yksikään valkoinen nainen ei enää halua lisääntyä muuten kuin mustan afrikkalaisen miehen kanssa – koska muuten heidän lapsensa kuolevat jo vauvoina malariaan.”

Kirjassa esitellään uusinta teknologiaa, kuten Guinnessin ennätystenkirjasta tuttu materiaali piioksidiaerogeeli (Silica aerogel), jonka lämpöä ja kylmyyttä eristävät ominaisuudet ylittävät kaikki tähän asti tunnetut materiaalit.

Atlantin kuningatar on paluu CIA:n ex-agentti Lauri Nurmen maailmaan. Se on itsenäinen jatko-osa Tammen julkaisemille Lauri Nurmi -seikkailuille Litium 6 (2007), Jumalan pikkusormi (2009) ja Haudattu uhka (2016).

”Parasta työssäni on, kun romaanissa kuvaamani ajatukset kävelevät kirjojen maailmasta ulos todellisuuteen”, sanoo Risto Isomäki.

Teos on Jules Vernen jalanjäljissä kirjoitettu utopiaromaani, joka visioi parempaa tulevaisuutta ihmiskunnalle. Osana tarinan juonta se tuo esiin suuren joukon turhan vähälle huomiolle jääneitä tai aivan uusia keinoja torjua ilmastonmuutosta.



Risto Isomäki (s. 1961) on laaja-alainen ja arvostettu kirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti. Hän on julkaissut yli 20 romaania ja tietokirjaa. Sarasvatin hiekkaa (Tammi 2005) oli Finlandia-ehdokas ja voitti Tähtivaeltaja- ja Kiitos kirjasta -palkinnot. Romaanista tehty sarjakuva voitti Sarjakuva-Finlandian.

Isomäen kirjoja on käännetty noin 20 kielelle, ja hänelle on myönnetty myös European Science Fiction Associationin palkinto. Vuonna 2020 Risto Isomäelle myönnettiin Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkitsemisperustelut voi lukea täältä.





Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi



Haastattelupyynnöt:

riikka.kamppi@intokustannus.fi

040 572 9733