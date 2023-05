Tripsterin Suomi-opas vie matkalle ympäri kauniin Suomen ja päiväretkille kyliin ja kaupunkeihin!

KUTSU: Private Chef painekattilassa -kirjan julkistustilaisuuteen torstaina 4.5.2023 Klo 15.00, haastattelijana kirjan kirjoittanut Lasse Lindqvist ja tilaisuudessa esiintyy myös jazzmuusikko Antti Sarpila 18.4.2023 09:55:45 EEST | Kutsu

Luovalla nerokkuudellaan Markku Mutanen loihtii jäljen suomalaisen ravintolamaailman historiaan. Yksityiskokki Markku Mutanen on työskennellyt radiokokkina Espanjan Fuengirolasssa, ja oppia ruuanlaittoon hän on hakenut myös Yhdysvalloista. Vuonna 2013 Mutanen valittiin useiden satojen hakijoiden joukosta Sauli Kemppaisen isännöimään Hell´s Kitchen Suomi-televisio-ohjelmaan. Mutasen tarina on kertomus haasteiden voittamisesta ja ihailtavasta yrittäjähenkisyydestä.