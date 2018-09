Trukki-indeksi kautta aikojen ennätykseen

World Industrial Truck Statistics (WITS) on maailman trukkivalmistajien ylläpitämä organisaatio, joka kerää tilastotietoa uusien trukkien myynnistä kuukausittain ja maittain globaalisti. Trukin määritelmään kuuluvat motorisoidut laitteet kuten lavansiirtovaunut, pinontatrukit, työntömastotrukit, kapeakäytävätrukit, keräilytrukit, vastapainotrukit ja vetotrukit. Tilastossa ei ole mukana esimerkiksi satamien kontinkäsittelylaitteita ja manuaalisia haarukkavaunuja.

Toyota Material Handling Finland Oy (TMHFi) on Suomen suurin materiaalinkäsittelylaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden ja ratkaisujen toimittaja. Laajaa Toyota- ja BT-trukkien tuotevalikoimaa täydentävät 5 – 9 tonnia nostavat Kalmar Light – sarjan trukit, Manitoun maasto- ja ajoneuvotrukit sekä Toyota Racking Solutions -varastokalusteet. Yhtiön palveluksessa on 140 henkilöä ja liikevaihto on 44 miljoonaa euroa. TMHFi on ISO14001-sertifioitu Toyotan kestävänkehityksen strategian mukaisesti. Yritys kuuluu maailman suurimman trukkivalmistajan Toyota Industries Corporationin materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta vastaavaan Toyota Material Handling Groupiin.