Trumpetin supertähti Till Brönner SavoyJAZZin päävieraaksi

Kaksipäiväinen SavoyJAZZ kokoaa syyskuussa yhteen kotimaisen jazzparhaimmiston ja kansainväliset huippumuusikot.

Saksalainen trumpetisti Till Brönner esiintyy ensi kertaa Suomessa ja Savoy-teatterissa 15. syyskuuta. Brönner esiintyy duona kontrabasisti Dieter Ilgin kanssa, ja vierailu on osa heidän Nightfall-kiertuettaan.

Till Brönner on Saksan suosituimpia jazzmuusikoita, ja hän on voittanut useita alan merkittäviä palkintoja. Brönner on tehnyt yhteistyötä nimekkäiden artistien kanssa, kuten Natalie Cole, Tony Bennett, Annie Lennox, Sergio Mendes, Kurt Elling ja Milton Nascimento.

Dieter Ilg on yksi Saksan merkittävimmistä bassotaiteilijoista. Oman menestyksekkään soolouransa lisäksi hän on kysytyimpiä kanssamuusikoita Euroopan jazzkentällä.

Suuren yleisön jazztähti

Saksassa trumpettivirtuoosi Till Brönner on superjulkkis oltuaan Saksan X-Factor -ohjelman tuomarina. Laulajanakin konserteissaan nähty Brönner on noussut levymyyntilistoille sekä kerryttänyt miljoonia Spotify-kuunteluja.

Suomalaisen jazzin kärkinimiin kuuluvan trumpetistin Jukka Eskolan mukaan ”Brönner on maailmanluokan trumpetisti. Hänen soittonsa on teknisesti suvereenia ja svengaavaa. Brönnerin improvisointi perustuu mielenkiintoisiin melodisiin linjoihin, jotka ovat jazzharmonisessa mielessä erittäin monipuolisia. Hän kykenee muokkaamaan trumpettinsa soundia useisiin eri suuntiin.”

Lauantain SavoyJAZZ-konsertin aloittaa mm. Ricky Tick Big Bandin ja Dalindéon keulahahmona tunnetun Valtteri Laurell Pöyhösen Nonet, jota voidaan kutsua sukupolvensa All Star -kokoonpanoksi. Siinä soittavat Pöyhönen, sähkökitara, Jukka Eskola, trumpetti ja flyygelitorvi, Petri Puolitaival, alttosaksofoni ja huilu, Jussi Kannaste, tenorisaksofoni, Antti Rissanen, pasuuna, Ville Vannemaa, baritonisaksofoni ja bassoklarinetti, Ville Herrala, kontrabasso sekä Jaska Lukkarinen, rummut. Nonet esittää Pöyhösen teoksen Tigers Are Better Looking, jonka solistina soittaa klarinetisti Antti Sarpila.

Sunnuntaina SavoyJAZZ-viikonloppu jatkuu iltapäiväkonsertilla, jossa esiintyy Sibis Alumni Big Band saksofonisti Seamus Blaken johdolla. Konsertin solisteja ovat sukupolvensa merkittävimpiin jazztaiteilijoihin lukeutuva Blake sekä latvialainen laulaja Diana Payton.

SavoyJAZZ-viikonloppu 15.-16.9.2018

la 15.9. klo 19.00

Till Brönner & Dieter Ilg Duo

Valtteri Laurell Pöyhönen Nonet, feat. Antti Sarpila

su 16.9. klo 15.00

Seamus Blake ja Sibis Alumni Big Band, feat. Diana Payton

Tuotanto: Savoy-teatteri

Liput ja lisätietoa