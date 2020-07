TSE sulki tänään kaksi kivihiilikäyttöistä yksikköään Naantalin voimalaitoksella

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on tänään sulkenut lopullisesti Naantalin voimalaitoksen kaksi vanhinta kivihiilikäyttöistä yksikköään, vuonna 1960 valmistuneen ykkösyksikön ja vuonna 1964 valmistuneen kakkosyksikön. Laitosten sulkeminen on merkittävä askel TSE:n matkalla kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa. TSE:n tavoitteena on luopua kivihiilestä energiantuotannossaan vuoteen 2025 mennessä, ja se on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Naantalin voimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksikön yhteenlaskettu sähköntuotantoteho oli 220 MW ja ykkösyksikkö toimi viimeiset vuodet Fingridin tehoreservilaitoksena. Kakkosyksiköllä tuotettiin myös kaukolämpöä. Molempien yksiköiden prosessit erotetaan turvalliseen tilaan, ja lopullinen laitosten purku tehdään myöhemmässä vaiheessa. Yksiköt ovat tulleet teknisesti elinkaarensa päähän lähes 60 käyttövuoden jälkeen, ja ovat jääneet vähälle käytölle monipolttoainevoimalaitoksen eli Naantalin nelosyksikön valmistuttua vuonna 2017. – Olemme jo pitkään kohdistaneet investointimme ja toimenpiteemme ratkaisuihin, jotka edistävät kivihiilestä luopumistamme ja hiilidioksidipäästöjemme vähentämistä ja kiivas investointitahti jatkuu edelleen, sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henell. Yksiköiden sulkemisella ei ole henkilöstövaikutuksia. TSE:n tuotantolaitosten operoinnista vastaa Turku Energia, ja täten myös Naantalin ykkös- ja kakkosyksikön käyttövastuu on ollut Turku Energialla. Sulkemisten jälkeen Naantalin voimalaitoksella sähköä ja kaukolämpöä sekä höyryä tuottaa uusin, vuonna 2017 valmistunut monipolttoaineyksikkö, joka käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita toimien päätuotantolaitoksena sekä kivihiilikäyttöinen kolmosyksikkö. TSE on investoinut viime vuosina useisiin kivihiiltä korvaaviin ratkaisuihin kuten vuonna 2017 valmistuneeseen monipolttoainevoimalaitokseen, biopolttoaineiden kuljetinjärjestelmään ja savukaasulauhduttimeen. Kesäkuun alussa TSE ilmoitti investoivansa myös kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja syöttölaitteistoon, jonka myötä kivihiilestä voidaan luopua polttoaineena kokonaan myös monipolttoaineyksikössä vuonna 2022.

